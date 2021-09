“Semplice e complesso”: la mostra all’Ecomuseo del Freidano

Il Cnr torna all’Ecomuseo del Freidano. Complesso del Mulino Nuovo, con la mostra “Semplice e complesso” visitabile fino al 17 ottobre

Giunta alla sua venticinquesima edizione, con oltre 217.000 visitatori dal 2001 al 2019, la mostra del Cnr “Semplice e complesso” sara’ ospitata fino al 17 ottobre 2021 presso l’Ecomuseo del Freidano a Settimo Torinese. Dal 9 al 16 ottobre la mostra farà anche parte del programma del Festival dell’innovazione e della scienza di Settimo Torinese.

Dopo il grande successo della mostra “Artico. Viaggio interattivo al Polo Nord”, allestita nel 2019, il Cnr torna a Settimo Torinese con una mostra interamente dedicata alla complessità.“Semplice e complesso” è un percorso espositivo interattivo che introduce il pubblico, attraverso divertenti esperimenti realizzati con materiali di uso comune, alla scienza della complessità e alla teoria del caos. Attraverso 25 exhibit interattivi – suddivisi nelle tre aree tematiche geometria, materia e moto – sarà possibile osservare e comprendere fenomeni fisici e forme geometriche presenti in natura e nella vita quotidiana, anche grazie alla presenza di animatori scientifici che contribuiranno a rendere la visita più coinvolgente.

Gli exhibit sono stati progettati e realizzati dal team genovese dell’Unità comunicazione e relazioni con il pubblico del Cnr.

Dal 2001 al 2019 la mostra “Semplice e complesso”, è stata allestita in 20 città italiane e a Shanghai ed è stata visitata da oltre 217.000 persone.

Modalità di accesso: registrazione / accredito

Target: dai 6 anni in su.

Dal 9 al 16 ottobre la mostra è inserita nel programma del Festival dell’innovazione e della scienza di Settimo Torinese.

Orari apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 su prenotazione per scuole e gruppi; sabato e domenica dalle 15.00 alle 19.00

Ingresso è gratuito. Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: info@ecomuseodelfreidano.it / 345.581.09.75/ www.ecomuseodelfreidano.it

Per ulteriori informazioni sui contenuti della mostra: divulgazione.comunicazione@cnr.it