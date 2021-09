Psoriasi: lozione con alobetasolo propionato e tazarotene efficace

Psoriasi: secondo nuovi dati la lozione con alobetasolo propionato e tazarotene è efficace nella risoluzione delle lesioni cutanee nei pazienti

L’utilizzo a lungo termine di una lozione che associa alobetasolo propionato e tazarotene si è dimostrata efficace nella risoluzione delle lesioni cutanee causate da psoriasi sia in pazienti di colore sia caucasici; è quanto emerge dai dati di un post presentato all’incontro virtuale “Skin of Color Update 2021”.

“I pazienti non caucasici possono essere più gravemente colpiti dalla psoriasi rispetto ai pazienti caucasici e ciò sottolinea la necessità di valutare le terapie topiche per la psoriasi in questa popolazione”, hanno scritto Neal Bhatia, primo autore dello studio. “La lozione a dose fissa di corticosteroidi/retinoidi è approvata per il trattamento topico della psoriasi a placche negli adulti”.

I risultati dello studio

Il successo del trattamento (definito da un punteggio Investigator Global Assessment, IGA, pari a 0, risoluzione completa, o 1, quasi completa) è stato raggiunto nel 33,3% dei soggetti non caucasici e nel 40,3% dei soggetti caucasici alla settimana 52, con percentuali di recidiva di malattia simile nei due gruppi.

In particolare, la percentuale di pazienti che non hanno presentato ricadute entro un mese è stata rispettivamente del 57,1 e del 55,1% per pazienti non caucasici e caucasici, del 35,7 e del 27,3 % entro due mesi, del 25 e del 18,7% dopo tre mesi, mentre il 7,1 e il 6,6% dei pazienti non hanno avuto ricadute per le 52 settimane di durata dello studio.

La percentuale di partecipanti che hanno presentato un coinvolgimento della superficie cutanea minore al 3% dopo le prime 8 settimane di terapia e per tutte e 52 le settimane di durata dello studio è stata del 42,9 e 50% rispettivamente.

Il disegno dello studio

Lo studio multicentrico, di fase 3, in aperto, a lungo termine ha incluso 77 pazienti non caucasici e 473 pazienti caucasici di età pari o superiore a 18 anni con psoriasi; questi avevano una valutazione IGA di 3 o 4 e un coinvolgimento della superficie corporea (BSA) compreso tra il 3 e il 12%.

La rivalutazione del paziente era effettuata su base mensile. In presenza di IGA maggiore o uguale a 2, il trattamento veniva ripreso, mentre veniva interrotto in caso di IGA 0/1.

I pazienti avevano interrotto il trattamento alla settimana 8 se avevano raggiunto il successo del trattamento. Coloro che non avevano raggiunto il successo terapeutico erano stati trattati per altre 4 settimane.

Sicurezza e tollerabilità a lungo termine

Nell’ambito dello studio sono stati valutati anche sicurezza e tollerabilità a lungo termine. Al basale, la popolazione che non presentava prurito, secchezza o bruciore era comparabile tra le due popolazioni; alla settimana 52, una percentuale significativamente inferiore di pazienti non caucasici non presentava prurito e secchezza e oltre l’88% della popolazione non presentava bruciore in entrambi i gruppi.

Nelle 52 settimane dello studio, l’incidenza di eventi avversi era simile nelle due popolazioni, con una ridotta percentuale di partecipanti che hanno dovuto interrompere il trattamento a causa degli eventi avversi, mentre le reazioni al sito di applicazione sono stati sono stati gli eventi avversi più comunemente osservati (5,2 verso 7,8% e 26 verso 31,5% dei pazienti non caucasici e caucasici rispettivamente).

Il trattamento a lungo termine ha dimostrato di migliorare le reazioni cutanee locali in pazienti con psoriasi senza presentare nuovi problemi di sicurezza.

Conclusioni

“Con il trattamento a base di alobetasolo propionato e tazarotene per 52 settimane, i partecipanti caucasici e non con psoriasi hanno sperimentato alti tassi di risoluzione delle lesioni cutanee con percentuali comparabili tra le diverse popolazioni; sono state osservati tempi simili nella recidiva della malattia e un ridotto coinvolgimento della superficie corporea”, hanno scritto gli autori.

Fonte

Bhatia N, et al. An Open-label Study of Fixed-Combination Halobetasol Propionate and Tazarotene Lotion for Psoriasis in Patients With Skin of Color. Skin of Color Update, September 10-12, 2021. Virtual. Link