Previsioni meteo 29 settembre 2021: piogge isolate al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 29 settembre 2021: tempo in prevalenza stabile sull’Italia ma saranno possibili isolato rovesci al Centro e al Sud

Un campo di alta pressione si distende dall’atlantico fino al Mediterraneo centrale garantendo condizioni di stabilità atmosferica su buona parte dell’Italia. In queste ore infatti si registrano condizioni meteo prevalentemente stabili, con temperature ben al di sopra delle medie del periodo. Tuttavia nella giornata di oggi saranno ancora possibili isolati rovesci al Sud, specie su Calabria e Sicilia, e sulle zone interne del Centro. Bel tempo altrove, con innocui passaggi nuvolosi.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nei prossimi giorni non avremo particolari cambiamenti, con ancora giornate stabili e prevalentemente soleggiate. Avremo tuttavia un graduale e lento calo delle temperature che piano piano si riporteranno verso valori più tipici del periodo. Tra la fine del prossimo weekend e l’inizio della prossima settimana sembra confermato un deciso peggioramento, con il primo vero assaggio d’autunno.

Intanto per oggi, mercoledì 29 settembre 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, isolati acquazzoni sui settori alpini. Al pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale con locali sconfinamenti, più asciutto altrove. In serata residuo maltempo al Nord-Est, sereno o poco nuvoloso sul resto del settentrione.

Al Centro tempo per lo più stabile al mattino con nuvolosità irregolare sulle zone Appenniniche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali nelle zone interne, stabile sui restanti settori. In serata fenomeni in esaurimento e cieli poco nuvolosi.

In Toscana ampi spazi di sereno nelle ore mattutine su tutta la regione, temporali attesi al pomeriggio sui settori interni. In serata le condizioni del tempo torneranno ad essere stabili su tutta la Toscana.

Al mattino nuvolosità irregolare al Sud con piogge tra Calabria e Sicilia nord-orientale, sereno in Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sulle regioni peninsulari e Sicilia orientale, più stabile su Puglia e Sardegna. Graduale miglioramento in serata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

In Calabria piogge sparse nel corso della mattinata su gran parte della regione, temporali al pomeriggio sulla Sila e sulla costa ionica. In serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori.

Temperature minime in aumento al Nord e stabili o in lieve calo al Centro-Sud e Isole Maggiori; massime in generale diminuzione.

