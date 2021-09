KitKat Zebra: arriva la nuova edizione limitata

KitKat Zebra è la nuova limited edition di KitKat dove cioccolato fondente e cioccolato bianco si intrecciano a formare golose striature a copertura del Wafer

In un periodo ricco di cambiamenti, sempre più persone vogliono tornare ad osare e sperimentare. E così dal modo di parlare, cucinare, viaggiare, vestire, fare arte e musica oggi il desiderio che unisce tutti gli italiani è quello di ritrovare la propria libertà e vivere nuove avventure dando sfogo alla propria creatività. A celebrare tutto questo è KitKat che, con la nuova edizione limitata KitKat Zebra, si fa portavoce di una generazione wild e avventurosa che mette al centro la creatività, la diversità e la libertà di osare. A partire da settembre 2021 KitKat rivestirà il suo break con un pattern jungle dark & white, quale icona dello spirito avventuroso e fuori dall’ordinario di un nuovo stile di vita.

A comporre le speciali striature di KitKat Zebra sarà un intenso cioccolato fondente combinato con cremoso cioccolato bianco a copertura del croccante classico wafer KitKat. Un piacere, dunque, per il gusto ma anche per la vista: un packaging contemporaneo che nella grafica ne anticipa il contenuto, ma la vera sorpresa è all’interno, 4 fingers sempre diversi ma tutti irresistibilmente buoni.

Al centro del nuovo claim di KitKat Zebra c’è quindi l’avventura «Add a little adventure to your break». Un concept che interpreta l’estro, la creatività, l’originalità e la libertà e che si ricollega ai trend del momento: non c’è limite, dunque, alla fantasia e alla voglia di godere di nuove esperienze. Lo spirito di KitKat Zebra interpreta una società in cui, dallo stile street ai generi musicali come la trap e all’indie, all’eccentricità che fa da sfondo ad ogni attitudine, la volontà è quella di stupire e di stupirsi togliendo qualsiasi freno alla creatività e alla trasgressione.

KitKat ha saputo negli anni mantenersi aggiornato e contemporaneo seguendo stili e tendenze del suo target. Dal KitKat Rosa, al Matcha, passando per il Gold, ha conservato comunque intatte quelle peculiarità che lo hanno reso famoso in tutto il mondo: lo spirito sempre giovane, un gusto inconfondibile e l’unico snack emblema del break da sempre.

KitKat Zebra utilizza fave di cacao certificate Rainforest Alliance provenienti da Nestlé Cocoa Plan. Non ha coloranti, aromi o conservanti artificiali. Il nuovo break avventuroso targato KitKat è in vendita al prezzo consigliato di € 1,50.