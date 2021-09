“JMBLC” è il nuovo singolo di Mboss

Disponibile in digitale, distribuito da Believe, “JMBLC”, il nuovo singolo di Mboss con la produzione musicale di Westkid

“JMBLC” è l’acronimo di Je M’en Bats Les Couilles, espressione popolare francese che equivale a “me ne sbatto le palle”: l’artista classe 1995 di origine senegalese con ogni singolo aggiunge un tassello al racconto del suo mondo, della vita di strada nei quartieri, e in questo caso esprime lo stato d’animo di chi non ha niente da perdere e non prende neanche in considerazione la possibilità di assumere pose. Mboss, infatti, come sempre, racconta ciò che vive in prima persona o vede realmente giorno per giorno, e lo descrive con il suo stile solo in apparenza freddo ma da cui traspaiono anche i sentimenti visto che a un certo punto evoca una sua futura famiglia e aggiunge “sto pensando solo a mamma”. È il suo modo di dire che ambisce a una vita diversa da quella offerta dal suo quartiere.

Mboss, nome d’arte di Mohamed Sy, è cresciuto a Zingonia (Bergamo) in una zona in cui spopola la microcriminalità e con la musica racconta la realtà che vive per liberarsene e costruirsi una via d’uscita. Anche per questo cerca sempre uno stile che si distingua, un suono e un flow che rappresentino in maniera unica la cultura dei giovani delle periferie, dei bassifondi e delle piazze di quartiere. Da adolescente si è appassionato sia alla musica (è entrato per la prima volta in uno studio di registrazione all’età di 14 anni) che al calcio, praticando entrambi. Nel corso degli anni ha abbandonato la passione calcistica per concentrarsi a tempo pieno sulla musica, anche grazie ai consigli di Vacca, che lo ha aiutato nella prima fase del suo percorso artistico. Dopo essersi fatto notare con i primi pezzi, ha iniziato a collezionare collaborazioni con artisti di rilievo (tra cui Sfera Ebbasta, Vegas Jones, Vacca, Jamil e altri). Tra i suoi pezzi di maggior successo ci sono “Zona Rossa” e “Camminiamo Chill”.

