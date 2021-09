Il film sulla Sindrome di Sjӧgren è su Prime Video

Il film “La sabbia negli occhi” è ora su Amazon Prime Video: il lungometraggio sulla Sindrome di Sjӧgren è ispirato all’omonimo libro di Lucia Marotta

ANIMaSS OdV informa che il film “La sabbia negli occhi”, prodotto dall’associazione stessa e ispirato liberamente al romanzo omonimo di Lucia Marotta, è ora visibile su Amazon Prime Video.

Il film è stato realizzato per sensibilizzare la cittadinanza tutta, i medici, i ricercatori, le istituzioni, i politici e il mondo giovanile, sulla sindrome di Sjӧgren, e allo stesso tempo creare accoglienza, empatia e solidarietà intorno a una malattia rara e invisibile che colpisce prevalentemente le donne, rendendo spesso la loro qualità di vita molto scadente. I risultati del lungometraggio sono stati eccellenti sia sotto il profilo artistico che sotto quello umano e di coinvolgimento emotivo.

Il film racconta la vita di una donna, Beatrice (Valentina Corti), sposata con Sergio (Adelmo Togliani), molto impegnata come insegnante e nel mondo del volontariato come psicopedagogista. Una donna che ama, che soffre, che resiste; una donna che, nonostante tutto, continua a guardare in faccia il dolore, a sopportarlo a denti stretti, che non smette mai di combattere e di guardare verso il futuro con speranza; una donna che non chiede mai aiuto ma che è sempre pronta ad aiutare, che cade e si rialza e poi cade ancora e si rialza di nuovo.

Beatrice, un giorno, scopre di avere una malattia invisibile, che le entra dentro e inizia a scorrerle nelle vene, impedendole di muoversi, di sorridere, di essere felice, una malattia che ha un nome difficile da memorizzare: Sjӧgren, una condizione pesante come un macigno, che ci si trascina dietro ogni giorno della propria vita.

La sindrome di Sjögren è una malattia rara, autoimmune, sistemica, degenerativa e inguaribile. Può attaccare tutte le mucose dell’organismo: occhi, bocca, naso, reni, pancreas, fegato, cuore, apparato cardiocircolatorio, apparato osteo-articolare e polmonare. Spesso si associa ad altre patologie autoimmuni, quali artrite reumatoide, lupus eritematoso sistemico, vasculiti e sclerodermia, fino a poter degenerare in linfoma, con mortalità del 5-8%. A causa della complessità di tale malattia è anche difficile diagnosticarla ed è poco conosciuta.

Per maggiori informazioni visita il sito dell’associazione ANIMaSS.