I Break Me Down rivoluzionano Army Of Me di Björk

I Break Me Down tornano con una cover: la band rivoluziona Army Of Me di Björk. Il singolo è disponibile sulle piattaforme streaming

Tornano finalmente alla ribalta i Break Me Down con una cover di Army Of Me dell’innovativa e controversa cantante islandese Björk. Veronica, protagonista del video e cantante della band, ci spiega il concept del video: “La nostra versione di Army Of Me di Björk è nata da un progetto visuale, partendo da delle immagini suggerite dal testo che sono sbocciate in un arrangiamento ed una nostra personale interpretazione. Le parole del brano originale, infatti, sono state scritte dalla cantante per spronare un familiare caduto in depressione invitandolo a riprendere il controllo della propria vita: stand up, you’ve got to manage – alzati, devi farcela. Nel video questo stato di immobilità e di sofferenza interiore è rappresentato da un deserto freddo, glaciale, con una figura, che ricorda la stessa Björk, che si prende gioco del mio personaggio con atteggiamenti apatici e allo stesso tempo irriverenti. Il confronto è dato dai continui passaggi di inquadratura tra me e questa figura ammantata dallo sguardo vacuo, che si avvicendano come in un dialogo infinito. Per uscire da questa condizione bisogna riprendere il controllo, reagire a tutti i costi. La reazione è raffigurata dallo sdoppiarsi, triplicarsi, addirittura quadruplicarsi, assumendo forme diverse per cercare il giusto appiglio per reagire. Le diverse versioni rappresentano la fragilità, l’insicurezza, il dubbio e il rifiuto che ognuno di noi può avere dentro di sé. La giusta spinta, motivazione, arriva quando una versione dorata di me stessa ha la meglio: il grido finale ha la stessa forza di una vera e propria armata per concludersi poi con un sospiro ed una ritrovata pace”.

La band è recentemente entrata in studio per registrare le preproduzioni del loro nuovo lavoro che verrà pubblicato tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

