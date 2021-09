Concerti: le date di Aiello Live spostate al 2022

Le date di “AIELLO LIVE”, previste a partire da ottobre 2021, vengono rinviate alla primavera 2022: ecco tutta la programmazione

A causa delle norme vigenti legate alla capienza delle venue, le date di “AIELLO LIVE”, previste a partire da ottobre 2021, vengono rinviate alla primavera 2022.

CALENDARIO DATE AGGIORNATO:

Mercoledì 16 marzo 2022 | Nonantola (MO) @Vox Club SOLD OUT

Domenica 20 marzo 2022 | ROMA | Atlantico Live SOLD OUT

Lunedì 21 marzo 2022 | ROMA | Atlantico Live

Giovedì 24 marzo 2022 | FIRENZE | Tuscany Hall SOLD OUT

Venerdì 25 marzo 2022 | FIRENZE | Tuscany Hall

Lunedì 28 marzo 2022 | Venaria Reale (TO) @Teatro della Concordia SOLD OUT

Mercoledì 30 marzo 2022 | MILANO | Fabrique SOLD OUT

Giovedì 31 marzo 2022 | MILANO | Fabrique

Domenica 03 aprile 2022 | NAPOLI | Casa della Musica SOLD OUT

Lunedì 04 aprile 2022 | NAPOLI | Casa della Musica SOLD OUT

I biglietti acquistati restano validi per le rispettive date riposizionate sul 2022.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Chi non intende usufruire del biglietto già acquistato, come da normativa ha tempo fino al 17 ottobre per presentare su www.ticketone.it, un’istanza di rimborso alla quale corrisponderà l’emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto.

In alternativa, è sempre possibile rivendere il proprio titolo d’ingresso su Fansale.it, il mercato ticketOne per lo scambio di biglietti.

Durante i live, AIELLO presenterà il suo ultimo singolo “FINO ALL’ALBA (ti sento)” e alcune delle canzoni presenti nel suo ultimo progetto discografico “MERIDIONALE”, uscito il 12 marzo, come “VIENIMI (a ballare)” (disco di platino) e “ORA” (disco d’oro), brano presentato al Festival di Sanremo 2021. Non mancheranno poi i suoi successi più acclamati, come “ARSENICO” (disco di platino) e “LA MIA ULTIMA STORIA” (disco d’oro).