Colangite sclerosante primitiva: quando sono utili gli screening

Colangite sclerosante primitiva: uno studio ha dimostrato che è utile fare screening nei pazienti con Crohn e colite ulcerosa

Secondo una nuova analisi, circa il 2% dei pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD) svilupperà una colangite sclerosante primitiva (PSC), con una prevalenza maggiore negli uomini rispetto alle donne. Questo dato può essere importante per stabilire una diagnosi tempestiva e avviare un’adeguata sorveglianza per eventuali neoplasie gastrointestinali rilevanti. Lo studio è stato pubblicato su Gastroenterology.

In un articolo pubblicato su Gastroenterology, i ricercatori osservano che quasi la metà dei pazienti con IBD, compresa la colite ulcerosa (UC) e la malattia di Crohn (CD), svilupperanno manifestazioni extraintestinali durante la loro vita, inclusa la PSC, che è caratterizzata da infiammazione e fibrosi intraepatica del fegato e dei dotti biliari extraepatici, evolvendo infine in cirrosi e cancro nella maggior parte dei pazienti.

L’eziologia precisa della PSC rimane sfuggente; si pensa che però siano coinvolti meccanismi immunologici, suscettibilità immunogenetica, e i disturbi dell’epitelio biliare.

La diagnosi viene fatta in un contesto di anomalie biochimiche croniche del fegato colestatico, in particolare, elevati livelli sierici di fosfatasi alcalina, insieme a evidenza colangiografica di stenosi multifocali dei dotti biliari intraepatici ed extraepatici.

La biopsia epatica è raccomandata per stabilire una diagnosi in pazienti con sospetta PSC a dotto piccolo per escludere altre condizioni. I sintomi comuni includono prurito e letargia, anche se molti pazienti sono asintomatici, anche quelli con malattia avanzata.

Sebbene l’associazione tra IBD e PSC sia “ben riconosciuta, rimangono incertezze sull’entità di questo problema”, sottolineano la dott.ssa Brigida Barberio dell’Università di Padova.

Per approfondire questo collegamento, i ricercatori hanno eseguito una revisione sistematica e una meta-analisi che includeva 64 studi globali con più di 776.000 pazienti in totale.

È stato valutato come il tipo di IBD possa influire sulla presenza di PSC, e come il sesso, l’estensione o la posizione della malattia, il periodo di tempo o la posizione geografica influenzino la prevalenza.

È stata riportata una prevalenza aggregata di PSC nei pazienti con IBD del 2,16%. La prevalenza aggregata di PSC in pazienti con UC o CD separatamente era del 2,47% e dello 0,96%, rispettivamente. Nei casi di IBD-non classificato (IBD-U), era del 5,01%.

Nel complesso, i tassi di prevalenza più elevati di PSC nei pazienti con IBD sono stati osservati in Sud America e i più bassi nel sud-est asiatico.

La prevalenza di PSC era generalmente più alta negli uomini, pazienti con colite ulcerosa più estesa piuttosto che al lato sinistro, o Crohn ileocolica o del colon piuttosto che ileale.

I dati suggeriscono anche una maggiore prevalenza di PSC dei piccoli dotti nel CD rispetto alla UC (33,9% contro 19,7%, rispettivamente).

“I nostri risultati forniscono le prime stime aggregate del carico di PSC nell’IBD, nonché potenziali fattori di rischio, che possono essere importanti per stabilire una diagnosi tempestiva e avviare un’adeguata sorveglianza per le neoplasie gastrointestinali rilevanti”, concludono il dott. Barberio e colleghi.

Gli autori suggeriscono che: “I medici che si prendono cura dei pazienti con IBD devono riconoscere ed esaminare attentamente la PSC, poiché una diagnosi precoce appropriata è indispensabile per prevenire le complicanze”.

Barberio B. et al., Prevalence of Primary Sclerosing Cholangitis in Patients With Inflammatory Bowel Disease: A Systematic Review and Meta-analysis Gastroenterology. 2021 Aug 20;S0016-5085(21)03412-0.doi: 10.1053/j.gastro.2021.08.032. leggi