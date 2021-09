Arriva in Italia “Drama Queen” di Derk Visser

Arriva in Italia per Camelozampa il libro illustrato “Drama Queen” di Derk Visser: un libro brillante e garbato dedicato alle emozioni dell’innamorarsi

Si intitola Drama Queen l’ultimo romanzo Young Adult firmato da Derk Visser e arrivato in Italia per Camelozampa. Il libro, vincitore del premio Flag and Pennant, sarà presto un film.

Drama Queen è una storia diretta, toccante e sincera, dalla voce di un’adolescente che cerca la felicità in un contesto difficile, e la trova nel sentimento che nasce, inaspettato, per una sua compagna.

IL LIBRO

Se sei come Angel, è facile passare per una ragazza aggressiva. Ma chiunque lo sarebbe, vivendo in un quartiere talmente pericoloso che perfino le pizzerie non si arrischiano a consegnare, con una mamma esuberante che lavora come spogliarellista e nessuno dei tuoi stupidi compagni di scuola che ti voglia essere amico. Kayleigh però è diversa: lei è la più intelligente della classe, è sempre pronta ad aiutarla nelle verifiche, ma soprattutto è bellissima, e quando le sorride, Angel sente sciogliersi quella corazza che si è costruita attorno. La scrittura di Derk Visser come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è brillante, con dialoghi fulminanti che restituiscono la spontaneità dei suoi personaggi e il suo umorismo garbato che pervade tutta la storia. Drama Queen risulta quindi un romanzo divertente, doloroso, onesto e commovente. La protagonista femminile, forte e determinata, cerca la sua strada senza fare sconti alla realtà. La nascita dell’amore per Kayleigh è raccontata con grande delicatezza, con tutte le sfumature di un primo amore adolescenziale: non è importante il fatto che si tratti di un’altra ragazza, quanto invece tutti i dubbi e le emozioni che accompagnano l’innamorarsi di qualcuno.