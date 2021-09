Salvini difende Morisi: “Schifezza mediatica”

Il leader della Lega Salvini difende Luca Morisi, finito nella bufera per droga: “Su di lui schifezza mediatica, sbattono il mostro in prima pagina”

“Sono dispiaciuto della schifezza mediatica che condanna le persone prima che sia un giudice, un tribunale a farlo”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo questa mattina a Buongiorno Lombardia su Telelombardia sull’indagine che ha coinvolto l’ex responsabile della sua comunicazione social, Luca Morisi.

“Non conosco la vicenda – aggiunge Salvini come riferisce la Dire (www.dire.it) – sono vicende personali. Luca è una gran brava persona, un amico”. Il leader della Lega attacca quindi i giornalisti che “sbattono il mostro in prima pagina. Se poi la settimana prossima uscirà, come sono convinto, che il dottor Luca Morisi non ha commesso alcun reato, chi gli restituirà la dignità? Chi gli chiederà scusa?”.