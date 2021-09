Per Florence Trend un successo annunciato

Florence Trend: assegnati i premi per la promozione del Made in Italy. Tra i premiati dell’edizione 2021 aziende, interior designer, giornalisti e blogger

Grande partecipazione di pubblico alla fiera Florence Trend a Fortezza da Basso nel capoluogo toscano. Numerosi gli operatori del settore che sin dall’apertura hanno sfidato le avversità atmosferiche per accedere all’esposizione dedicata all’arredo casa, decoro e regalo. Nella giornata inaugurale celebrata dal Governatore Eugenio Giani e da Eleonora Daniele, è stato registrato un +20% di presenze rispetto allo scorso anno.

Nel corso della fiera si è svolta la cerimonia dei Florence Trend Awards che ha visto la partecipazione dei premiati in diverse categorie. A ricevere i riconoscimenti per la creatività, lo stile e l’eleganza Made in Italy sono stati: l’interior designer Davide Conti in collegamento video da Shanghai, premiato per il suo impegno a favore dell’immagine italiana nel mondo con l’incontro tra le culture e le tradizioni italiana e cinese; la direttrice della rivista di settore Casa Stile, Laura Tarroni, e la blogger Gloria Di Blasi. Per le aziende, premiate Kartos Toscana Carte Pregiate per l’impegno nella nobile arte tradizionale cartaria e Patrizia Daliana, per lo stile e la creatività delle sue preziose collezioni di gioielli e, ancora, Creazioni artistiche per la ricercatezza del design di oggetti decorativi per la casa; Erbolinea per la creazione di eleganti fragranze inedite per ambienti, e l’azienda artigianale Luccarda per i suoi prodotti di legatoria di alta qualità.

Il settore muove da Firenze i primi passi di una ripresa che vedrà protagonista la Fivit srl per costruire già dal prossimo anno un ulteriore ampliamento, con l’apertura del padiglione principale di Fortezza da Basso: lo Spadolini.