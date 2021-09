Open House Roma: la sede Inail di via IV novembre apre al pubblico

Open House Roma, il 2 e il 3 ottobre apre al pubblico la sede Inail di via IV novembre: ecco come prenotarsi online

La sede storica dell’Inail di via IV novembre a Roma è pronta ad accogliere i visitatori nell’ambito della nona edizione di Open House, la manifestazione in programma il 2 e 3 ottobre prossimi grazie alla quale, ogni anno, è possibile visitare edifici e luoghi storici della città di norma non accessibili. Durante la precedente edizione dell’iniziativa, che si è svolta nel 2019, l’edificio, realizzato dall’architetto Armando Brasini tra il 1929 il 1932, ha richiamato circa 800 visitatori.

Prenotazione online obbligatoria e check-in all’ingresso. L’accesso al pubblico è consentito dalle ore 9.00 alle 19.00 e le visite, previste ogni ora dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00, sono consentite solo con prenotazione online sul sito dell’associazione per un numero massimo di 15 partecipanti a gruppo. Obbligatoria anche la certificazione verde Covid-19 (green pass). Le prenotazioni resteranno aperte fino alle 17.30 del 3 ottobre. All’accesso sarà effettuata la scansione del QRpass (QR-code) presente sulla locandina scaricabile dal sito partire dal 29 settembre.

La storia dell’edificio inizia nell’Ottocento. Nel luogo dove oggi sorge il palazzo storico che ospita il parlamentino Inail, fu costruito, nel 1886, il Teatro drammatico nazionale, per il quale l’architetto Francesco Azzurri scelse uno stile eclettico, oggetto di numerose critiche. Il teatro non riuscì a conquistare il pubblico della capitale e, nel 1929, venne demolito. La ricostruzione, affidata ad Armando Brasini, terminò nel 1932. L’edificio attuale, strutturato su sette livelli, vanta una torre che svetta dall’ultimo piano, uno scalone monumentale e una terrazza panoramica.