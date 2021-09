Il costo della benzina continua ad aumentare

Rincari dei carburanti: non si ferma la corsa della benzina che tocca un nuovo record. Alla pompa si paga in media 1.676 euro al litro

I rincari della benzina alla pompa produrranno un aggravio di spesa, solo per i rifornimenti di carburante, pari a +344 euro annui a famiglia per le auto a benzina, +310 euro annui per le auto diesel. Lo afferma Assoutenti, commentando le nuove rilevazioni sui listini diffuse oggi dal Mise.

“La benzina continua ad aumentare e costa oggi il 16,3% in più da inizio anno, +20,6% rispetto allo stesso periodo del 2020 – spiega il presidente Furio Truzzi – Questo significa che un pieno di verde costa oggi +11,7 euro rispetto a inizio anno, +14,35 euro sul 2020. Il gasolio da gennaio ha subito invece un rincaro del +15,4%, mentre in un anno è cresciuto del +20,4%, con un aggravio di 12,9 euro a pieno”.

“Sulla base dei listini odierni, una famiglia media deve mettere in conto una maggiore spesa per i rifornimenti di carburante pari a +344 euro su base annua in caso di auto a benzina, +310 euro per una auto a gasolio – prosegue Truzzi – Una vera e propria stangata senza sosta, che si aggrava di settimana in settimana, con la corsa dei carburanti che appare inarrestabile e avrà effetti a cascata sui prezzi dei prodotti trasportati e sulle tariffe, con danni enormi per famiglie, industria e imprese” conclude il presidente di Assoutenti.