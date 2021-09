I Bachi da Pietra pubblicano la nuova versione di “Reset”

I Bachi da Pietra pubblicano una nuova versione deluxe in doppio vinile viola dal titolo RES3T, in uscita il 1 ottobre 2021 via Garrincha Dischi

A pochi mesi dal ritorno sulle scene con l’acclamato full-lenght “RESET” – esaurito in tour e quasi introvabile nei negozi e online – i Bachi da Pietra celebrano questo risultato con una nuova versione deluxe in doppio vinile viola dal titolo RES3T, in uscita il 1 ottobre 2021 via Garrincha Dischi.

La lussuosa ristampa farà gola non solo a chi si è perso la prima edizione perché si arricchisce di un secondo vinile con contenuti extra: da un lato mette sul piatto un nuovo EP intitolato IL MONDO È NOSTRO, composto di 3 inediti, tre inni trionfali scritti sulla SABBIA per le celebrazioni di questo traguardo annunciato, certificato con assoluta precisione dalla RAGIONERIA del formicaio; sul lato opposto la prima sessione LIVE registrata dalla nuova formazione in trio, un prezioso documento audio video (con QR Code) del primo incontro sul palco di Succi e Dorella con il nuovo arrivato Marcello Batelli (Non Voglio Che Clara, Il Teatro Degli Orrori). Un (re)SET di quattro pezzi suonati dal vivo per non dimenticare – come afferma Succi – chi siamo, da dove veniamo, cosa facciamo e cosa continueremo a fare, nonostante tutto.

«Dicono che gli insetti sopravviverebbero anche alle catastrofi nucleari. RES3T è dedicato a chi, come gli insetti, in qualche modo, prima o poi ne viene fuori. A fasi alterne, a riveder le stelle». – Bachi da Pietra

I BACHI DA PIETRA

I BACHI DA PIETRA sono insetti e spaccano la pietra, o li odi o li ami: quando pensi di trovarli in cantina sono sulle scale, quando li vedi in soggiorno sono già in cucina. L’unica certezza è che ci sono e che loro sanno quello che fanno. Un vero bacato sa di non poter stare mai tranquillo, perché i BACHI DA PIETRA sono la sfida.

Comincia adesso.

I Bachi da Pietra sono:

BATELLI: corde grosse e spippoli

DORELLA: massi, mazze e scudi

SUCCI: pece, scuri e corni

Discografia:

Tornare Nella Terra (2005), Non io (2007), Tarlo Terzo (2009).

Quarzo (2010), Quintale (2013), Necroide (2015).

Reset (2021).