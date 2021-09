Giapponesi innamorati del nostro maritozzo

In Giappone tutti pazzi per il maritozzo: il dolce romano diventa un neologismo nel dizionario della storica casa editrice Sanseido

Secondo quanto dichiarato dalla storica casa editrice giapponese Sanseido, nella pubblicazione attesa per il 17 dicembre dell’ottava edizione del Sanseido Kokugo Dictionary, verrà incluso il termine ‘maritozzo’. Merito dello straordinario successo che tale prodotto, appartenente alla tradizione enogastronomica romana, ha ottenuto nell’ultimo anno in Giappone.

Il maritozzo infatti, spiega la Dire (www.dire.it), è oramai presente in ogni angolo della distribuzione alimentare ed è entrato a pieno nel linguaggio comune dei giapponesi. Il dizionario, edito per la prima volta nel 1960, uscirà in versione aggiornata dopo otto anni e conterrà un totale di circa 84mila lemmi.