Tumori: Roche sigla un accordo con Adaptimmune

Tumori: l’unità Genentech di Roche ha stipulato un accordo di licenza con Adaptimmune Therapeutics per sviluppare terapie cellulari allogeniche

L’unità Genentech di Roche ha stipulato un accordo di licenza con Adaptimmune Therapeutics per sviluppare terapie cellulari allogeniche per il trattamento di più indicazioni oncologiche. Le parti mirano a sviluppare terapie con cellule T allogeniche per un massimo di cinque obiettivi oncologici condivisi, mentre esplorano anche terapie personalizzate con cellule T allogeniche.

Secondo i termini concordati, Genentech pagherà ad Adaptimmune 150 milioni di dollari in anticipo, più altri 150 milioni di dollari in cinque anni. Nel frattempo, Adaptimmune ha diritto a ricevere pagamenti milestone potenzialmente superiori a 3 miliardi di dollari, oltre a royalties graduate sulle vendite nette a metà o a due cifre inferiori.

“Crediamo che le terapie cellulari allogeniche potrebbero essere un approccio rivoluzionario per lo sviluppo di piattaforme terapeutiche personalizzate”, ha osservato James Sabry, responsabile globale delle partnership farmaceutiche alla Roche, aggiungendo che la collaborazione “completa gli altri nostri sforzi per scoprire e sviluppare terapie cellulari personalizzate”.

Come parte dell’accordo, Adaptimmune sarà responsabile dello sviluppo di candidati clinici utilizzando la sua piattaforma allogenica derivata da cellule staminali pluripotenti indotte per produrre cellule T, mentre Genentech supervisionerà i recettori delle cellule T in ingresso, oltre a gestire il successivo sviluppo clinico e gli sforzi di commercializzazione. Adaptimmune ha indicato che ha il diritto di optare per una quota di profitto/costo del 50/50 negli Stati Uniti sui prodotti “off-the-shelf”.