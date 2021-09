Salvo Nugnes in libreria con “La Poesia e l’Arte”

Il nuovo libro di Salvo Nugnes, “La Poesia e l’Arte”, è una raccolta di poesie e opere, che avrà il contributo di grandi intellettuali

“La Poesia e l’Arte” è il nuovo libro di Salvo Nugnes, curatore di mostre e grandi eventi e già manager di personalità dell’arte come Ricciarelli, Margherita Hack, Liguori, Amanda Lear ed altri.

Una raccolta di poesie e opere, che avrà il contributo e le riflessioni di grandi intellettuali come Vittorio Sgarbi, Francesco Alberoni, sociologo di fama mondiale, Alessandro Meluzzi, opinionista televisivo, Renato Manera, già vicepresidente del Museo A. Canova, ed altri ancora., che dimostra come l’arte e la poesia siano lo specchio dell’esperienza di ciascuno di noi, un modo per condividere sentimenti ed emozioni così da poterli vivere e rivivere a pieno, è essenziale in un momento come questo, in cui tutti noi abbiamo bisogno della serenità e del piacere che portano arte e bellezza.

Ecco le parole del Prof. Alberoni su questo esclusivo volume: “La poesia è il linguaggio del mistero, va dentro, penetra e scava nel profondo di ciascuno, giunge all’anima e all’essenza delle cose e degli esseri, con avvolgente e permeante intensità comunicativa. Apprezzo molto l’idea di Salvo di unire l’arte applicata con l’arte letteraria, in special modo quella poetica. Un bel connubio che non annoia ma ben sì rende il volume più piacevole da leggere e soprattutto perfetto per i giorni che stiamo vivendo.”

