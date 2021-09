Raffaele Cammarota in libreria con “Sfide Mondiali”

Le 20 partite più belle e indimenticabili dei Mondiali di calcio raccontate da Raffaele Cammarota nel nuovo libro disponibile anche online

Emozioni scolpite indelebilmente nel cuore di tutti. È l’eredità che ogni quattro anni il Mondiale regala ad appassionati e non, il fascino di una competizione che più di ogni altra ha scandito alcuni momenti indimenticabili della nostra vita. Ed ecco quindi le 20 partite più belle di sempre dei Mondiali di Calcio, che piu’ di altre hanno regalato ricordi indelebili e suggestioni talmente forti da rimanere impresse nella memoria collettiva di noi tutti.

E cosi’ ci ritroveremo improvvisamente allo Stadio Azteca nel 1970 nei supplementari piu’ pazzi ed emozionanti della storia del calcio, o ad esultare ai gol del grandissimo compianto Pablito contro il Brasile a Spagna ’82 nella “partita piu’ bella di sempre”. O ancora a riascoltare quel “Mio Dio Fabio Grosso, Fabio Grosso”, nel 2006 contro la Germania, che ancora oggi mette i brividi. A rimanere esterrefatti per i gol divini di Diego Armando Maradona, o ad ammirare la capacità di non arrendersi mai dei tedeschi e la cosiddetta “garra” dei sudamericani.

Torneremo indietro nel tempo alla prima finale mondiale d’altri tempi disputata nel 1930 sotto la neve; ci ritroveremo ad osservare il dramma dei Brasiliani nel “Maracanazo” del 1950 o del piu’ recente incredibile “Mineirazo” del 2014. O infine ci scopriremo a reinnamorarci delle giocate sopraffine e ineguagliabili di campioni immortali quali Pele’, Eusebio, Puskas, Cruijff, Beckembauer, Gigi Riva, Rivera.

Il tutto osservando anche come il mondo sia cambiato radicalmente sotto i nostri occhi e noi con lui. Perche’ il calcio e’ molto piu’ di un gioco. Segna in modo indelebile la storia delle nazioni. E’ specchio di un popolo e metafora di vita. Gli uomini che lo praticano rivelano pregi, valori e difetti con assoluta sincerità. E soprattutto e’ capace di regalare emozioni improvvise e incancellabili. Trepidazioni e batticuori. Sospensioni temporali.

Questo e’ il calcio che fa innamorare. E questo e’ il calcio che ritroverete in queste pagine di Raffaele Cammarota.

Appendice con risultati e statistiche di tutti i Mondiali.