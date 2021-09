Come funziona la moneta elettronica e cosa ci riserva il futuro?

La moneta elettronica è ormai entrata a far parte nella vita di tutti i giorni nonostante fino a qualche anno fa le persone fossero abbastanza scettiche. Eppure, basta considerare che ormai usiamo carte di credito e prepagate per ogni tipo di acquisto, anche quelli di un importo molto basso. La usiamo quando facciamo acquisti online sui grandi e-commerce oppure quando ricarichiamo il conto nei casino online Svizzera. Il suo utilizzo, quindi, è ormai ampiamente diffuso ma riuscirà definitivamente a prendere il posto delle banconote?

Nei prossimi paragrafi cercheremo di capire il futuro della moneta elettronica.

Qual è il futuro della moneta elettronica?

Questa, in realtà è una domanda che parte da un presupposto sbagliato. Più che futuro, infatti, bisogna pensare che ormai si parla di un presente delle monete virtuali. Come detto in precedenza, infatti, il loro utilizzo è praticamente diffuso in ogni tipo di settore. I vantaggi, poi, sono davvero tanti e anche quando qualcuno non è convinto pienamente, arrivano delle azioni governative ad alimentare la fiducia e creare i presupposti affinché il pagamento con le carte sia conveniente.

In Italia, ad esempio, con l’introduzione del Reddito di Cittadinanza alle persone senza lavoro o con un reddito basso, si è fatto sì che anche le persone spesso meno avvezze al mondo della tecnologie iniziassero ad usare questo sistema. Il denaro, infatti, viene accreditato su una carta e solo una piccolissima parte può essere prelevata. La restante deve essere utilizzata solo ed esclusivamente tramite pagamenti elettronici, così da poter essere tutto tracciato.

Una situazione simile si è verificata con il Cashback. In poche parole, ogni pagamento effettuato tramite carta veniva registrato e, al termine del periodo di durata di questa iniziativa, si otteneva un rimborso del 10%.

Ma perché la moneta virtuale è così comoda?

Ci sono sicuramente diversi punti per i quali i pagamenti elettronici sono sicuramente più comodi e convenienti rispetto alle banconote. Ecco i principali:

Sempre con te: ormai i pagamenti elettronici avvengono non solo con carta di credito, ma anche tramite telefono e in alcuni casi attraverso gli smartwatch.

Sicurezza: ti è mai capitato di perdere denaro per strada o che qualcuno rubasse il tuo portafogli con il denaro all’interno? Probabilmente sì, ma con le carte e i pagamenti elettronici, questo non può più accadere. Inoltre, non avrai bisogno di nascondere il denaro sotto il materasso o nel barattolo di biscotti, perché sarà conversato nell’istituto di credito.

Addio all’evasione: uno dei motivi per cui si punta sulle monete elettroniche è per contrastare l’evasione. Con questa tipologia di pagamenti, infatti, è tutto tracciato e non si potrà fare i furbi ai danni delle persone che pagano regolarmente le tasse.