Migliori giocatori FIFA 22: Messi batte Cristiano Ronaldo

Fifa 22: ecco i migliori giocatori. Messi batte Cristiano Ronaldo che scivola in terza posizione, superato dall’attaccante del Bayern Monaco Lewandowski

È tutto pronto per il lancio di Fifa 22, in programma per il prossimo 1° ottobre. Di recente sono uscite anche le valutazioni dei migliori giocatori del videogame più atteso del momento. Il primo italiano è Donnarumma (89), mentre tra i più forti della Serie A svettano Ciro Immobile e i due juventini Szczesny e Dybala (87).

Il primo per overall in assoluto è l’argentino Lionel Messi, volato al PSG in estate, con un valore di 93. Scavalcato il suo rivale storico, Cristiano Ronaldo, che slitta addirittura in terza posizione venendo superato dal polacco Lewandowski (92), mentre il portoghese si ferma a 91.

Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non sono mancate anche in questo caso delle polemiche da parte dei sostenitori di CR7 che giudicano la sua valutazione decisamente troppo “bassa” rispetto a quella di Messi.