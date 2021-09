In vendita le Air Jordan firmate Billie Eilish

Billie Eilish lancia le sue Air Jordan ecosostenibili, realizzate con oltre il 20% di materiale riciclato: sono in vendita da oggi sul sito

Piedi ben saldi a terra e sulla Terra, senza calpestarla né umiliarla. La star internazionale Billie Eilish in versione Greta Thunberg sceglie la passione per la moda – e per le scarpe in particolare – per sensibilizzare sul tema climate change. La cantante 19enne ha indossato così gli abiti della stilista disegnando due modelli – AJ1 KO e AJ 15 – che dal 27 settembre saranno in vendita sul suo sito www.billieeilish.com e dal 30 settembre sull’app Nike Sneakers. Calzature completamente ecosostenibili di colore verde lime e il suo nome stampato nella soletta interna. Entusiasta dell’avventura, come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it) ha annunciato l’uscita del prodotto con un post su Instagram.