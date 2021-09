Il Pavimento del Duomo di Siena si svela alla Città

Il 30 settembre a partire dalle ore 20:30 fino alle 23:30, il Pavimento del Duomo di Siena si svelerà alla Città con visite guidate straordinarie in orario notturno

Giovedì 30 settembre, a partire dalle ore 20:30 fino alle 23:30, il Pavimento del Duomo di Siena si svelerà alla Città con visite guidate straordinarie in orario notturno. L’Ermete Trismegisto, la Sibilla Ellespontica, il Colle dalla Sapienza, le storie di Mosè e la Strage degli Innocenti, cinque tarsie per cinque approfondimenti all’interno del più vasto itinerario dello splendido tappeto marmoreo della Cattedrale. Un’occasione unica per ripercorrere, insieme a guide specializzate, un simbolico viaggio alla ricerca dei più grandi valori dello spirito umano.

In occasione dell’evento, i partecipanti potranno anticipare la visita al Pavimento del Duomo con un aperitivo al ChigianArtCafè all’interno del meraviglioso cortile di Palazzo Chigi Saracini in Via di Città. L’evento è a numero chiuso, per partecipare è obbligatoria la prenotazione da effettuare all’ufficio informazioni e prenotazioni del Duomo di Siena telefonando al numero +39 0577 286300 o scrivendo una mail a booking@operalaboratori.com.

www.operalaboratori.com