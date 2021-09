Deloitte formerà i dipendenti sui cambiamenti climatici

Deloitte sarà il primo network globale a formare tutte le sue persone sul cambiamento climatico: sarà obbligatorio un corso di formazione

Un programma di formazione su ambiente e cambiamento climatico promosso a livello globale e obbligatorio per tutte le 330 mila persone di Deloitte con l’obiettivo di renderle più informate e consapevoli sul tema. È questa la novità con cui il network diventa la prima grande realtà globale a rendere obbligatoria una formazione specifica di questo tipo. Il programma, elaborato in collaborazione con il World Wildlife Fund (WWF), fa parte di una più ampia strategia – WorldClimate – con cui il network si è impegnato ad affrontare il cambiamento climatico e a costruire una cultura interna ed esterna più consapevole sul tema. Con WorldClimateDeloitte vuole arrivare all’obiettivo delle zero emissioni entro il 2030.

«Il cambiamento climatico,- dichiara l’ad di Deloitte Italia Fabio Pompei- è diventato una minaccia serie e concreta per tutte le persone nel mondo. È responsabilità non solo delle istituzioni, ma anche delle aziende agire per contrastare il fenomeno ed evitarne gli effetti potenzialmente catastrofici che la comunità scientifica internazionale ci ha prospettato».

«Come ha detto- conclude Pompei- il nostro Ceo Global, Punit Renjen, “per affrontare il cambiamento climatico, dobbiamo capirlo”. Ed è esattamente questo ciò che vogliamo fare con questo pionieristico learning program destinato a tutte le nostre persone. Sarà uno strumento non solo per ispirarle al cambiamento individuale, ma anche nella loro vita professionale e nel loro rapporto con clienti e stakeholder. Un’iniziativa con cui possiamo generare un effetto domino che, grazie all’ampia estensione del nostro network, ci permetterà di avere un grandissimo impatto positivo su una sfida cruciale del nostro tempo». Il corso di formazione digitale comprende video, visualizzazioni interattive di dati e testimonianze che spiegano in che modo si possono intraprendere azioni per migliorare il proprio impatto ambientale. Attraverso contenuti immersivi e coinvolgenti il nuovo programma di apprendimento di Deloitte combina il rigore dei dati e delle statistiche ufficiali con la narrazione di chi sta già affrontando la sfida del cambiamento climatico e vuole ispirare altri ad agire.