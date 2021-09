Roisin Murphy rinvia la data al Fabrique di Milano

Roisin Murphy rinvia al 1 maggio 2022 la data prevista al Fabrique di Milano: i biglietti già acquistati rimangono validi per il nuovo live

“A causa delle restrizioni dovute all’attuale stato di emergenza, il mio “Roisin Machine” European tour verrà rimandato al 2022. I miei concerti in Belgio, Stoccarda, Monaco, Milano, Varsavia, San Pietroburgo, Mosca, Amburgo, Utrecht, Berlino e Colonia saranno tutti riprogrammati”.

1 MAGGIO 2022 – FABRIQUE – MILANO

I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data.

Chi non intende usufruire del biglietto già acquistato per Roisin Murphy, come da normativa ha tempo fino al 7 ottobre per presentare su www.ticketone.it, un’istanza di rimborso alla quale corrisponderà l’emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto. In alternativa, è sempre possibile rivendere il proprio titolo d’ingresso su Fansale.it, il mercato ticketOne per lo scambio di biglietti