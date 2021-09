Nel centrodestra sfida aperta tra Salvini e Meloni

Salvini sfida Meloni: “Il leader di centrodestra? Lo decideranno gli elettori. Un conto è quello che scrivono i giornali e un conto è la vita vera”

Il centrodestra non ha un leader? “Lasciamolo decidere ai cittadini. Un conto è quello che scrivono i giornali e un conto è la vita vera, non vedo l’ora che arrivi domenica prossima. Il mio avversario è a sinistra, se il centrodestra cresce son contento. Alle politiche son convinto che il centrodestra stravince e la Lega sarà il traino, però mancano ancora alcuni mesi”. Così Matteo Salvini, in visita a Porta Portese, risponde a Giorgia Meloni, che in tour in Lombardia nei giorni scorsi ha sottolineato l’assenza di un capo dello schieramento, ora che i partiti del centrodestra hanno posizioni diverse tra loro.

Il faccia a faccia con Calenda

Ieri il confronto a distanza, sui social, tra chi si vantava di scegliere le periferie invece dei salotti buoni (Salvini) e chi gli rinfacciava di averle scoperte solo ora le periferie (Calenda). Oggi il faccia a faccia dal vivo. Matteo Salvini e Carlo Calenda si sono incontrati a Porta Portese, lo storico mercato romano. Il primo a far campagna elettorale per Michetti, il secondo per se stesso come spiega la Dire (www.dire.it).

Salvini arrivava, Calenda era già tra i banchi. I due si salutano con un pugno, qualche buffetto. Calenda parte subito all’attacco: “E questa sarebbe la destra dura?”, domanda mentre i due si salutano con le nocche. “Andiamo nelle stesse piazze. Tanto i voti vostri li prenderò io”, sfida Salvini. “Noi al ballottaggio ci arriviamo sicuri…”., replica il leghista. “Eh ma al ballottaggio i cittadini romani votano per noi”, ribatte Calenda. Insomma, a sentirli così a favore di telecamere, i due si danno già oltre il primo turno, disegnando una sfida Michetti-Calenda.

Poi il segretario leghista visita brevemente il mercato e infine parte per un’altra iniziativa a Ostia. Calenda si prende l’ultima parola su Twitter: “Il ragazzetto faceva lo spiritoso e stamattina siamo stati a trovarlo. Dal vivo tiene le penne basse. Bene così”.