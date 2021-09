JW Anderson lancia la seconda collezione Oscar Wilde

Moda: il brand JW Anderson lancia la seconda collezione ispirata a Oscar Wilde e al motto che le cose belle a volte possono essere semplicemente belle

Dopo il successo della collezione ispirata a Oscar Wilde lanciata per la prima volta durante la collezione primavera estate 2021, JW Anderson è lieta di annunciare la seconda edizione della capsule.

Come per la collezione di debutto, anche la seconda si ispira al motto il segreto della vita è nell’arte ma con un’offerta ampliata che comprende ready-to-wear, borse, cappelli, gioielli e accessori in nuovi colori e modelli. Tocchi di colore nuovi su t-shirt a maniche lunghe, shopper tote e braccialetti firmati JW Anderson. Il motto è ripetuto in un motivo ispirato ai graffiti su felpe, camicie, t-shirt, pantaloni e una gonna A-line, mentre il tema del nastro appare di nuovo, ma questa volta sfoggiata su un parka, roll-neck top, abiti asimmetrici, cappelli a secchiello e altro ancora.

Jonathan Anderson, fondatore e direttore creativo di JW Anderson, ha sempre ammirato Oscar Wilde non solo per il suo talento letterario, ma anche per la sua audacia nell’essere diverso. Wilde era irlandese, omosessuale e schietto, un ribelle che sfidava le norme del suo tempo.

Jonathan Anderson spesso concepisce JW Anderson come un agitatore culturale, un marchio di moda nato per sfidare lo status quo. Quando Jonathan scovò un pezzo di carta all’asta con la firma di Wilde e le parole “Il segreto della vita è nell’arte” capì che tutto avesse un senso, che tutto fosse collegato.

Attraverso le capsule di Oscar Wilde Jonathan ha voluto creare qualcosa di bello che promuovesse quel messaggio che trova così stimolante e che aderisce alla visione estetica di Wilde: le cose belle a volte possono essere semplicemente belle.



La collezione JW Anderson Oscar Wilde è disponibile presso Jwanderson.com e lo store JW Anderson Soho London: 2 Brewer St, Londra, W1F 0SA.