A Milano Golden Goose apre Golden TV

Golden Goose ha ideato il primo Golden TV: uno spazio che apre le proprie porte a Milano in via Verri, nel quartiere Montenapoleone

Golden Goose continua il suo emozionante viaggio facendo un altro importante passo avanti per il brand e per il mondo della moda con il debutto di un innovativo retail concept.

Mettendo in gioco tutta la propria visione creativa e strategica, Golden Goose ha ideato il primo Golden TV: uno spazio che apre le proprie porte a Milano in via Verri, nel cuore del quartiere Montenapoleone, il distretto dello shopping di lusso della città.

Un connubio tra tecnologia e approccio digitale con un forte elemento umano ed emotivo, il Golden TV dà il via a una nuova esperienza analogica e digitale, che affianca collezioni Ready-to-Wear a nuove categorie di prodotto.

Con una superficie di circa 465 m2 su due livelli e una facciata inaspettata, lo store risulta estremamente accattivante.Su un lato, un grande LED wall trasmette un video che ripercorre la storia del brand, mentre una sequenza di scritte luminose che scorrono lungo le vetrine raccontano ciò che accade all’interno del negozio.