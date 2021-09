Volo Altissimo online con “La Mia Strada”

Volo Altissimo torna col nuovo singolo “La mia strada”. Il pezzo disponibile online racconta il viaggio dell’artista nel mondo musicale

Volo Altissimo sta realmente cercando la sua strada, in mezzo a mille difficoltà. Il testo raccoglie alcuni degli insegnamenti arrivati durante il suo percorso e le sue esperienze.

Trovare la propria strada è tutt’altro che semplice, ma una volta che ci si riesce tutto sembra diventare più facile, come una via in discesa.

Il videoclip ufficiale che accompagna il pezzo vede regia e montaggio a cura di Gianluca Messina. Riprese realizzate con un drone si alternano a scene nelle quali Volo Altissimo canta il brano in diverse ambientazioni.

BIOGRAFIA

Volo Altissimo, pseudonimo di Federico Messina (Varese, 2 dicembre 1997) è un rapper Italiano. Ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni quando aveva tredici anni.

È cresciuto nelle strade di Varese (Va), facendo freestyle, ha avuto influenze da città come Bologna e Milano, dove ha incontrato e collaborato con molti artisti. Il 2020 è l’inizio del suo percorso musicale.

Oltre che cantante, è anche un ottimo produttore musicale: alcune canzoni pubblicate sulle piattaforme di servizi streaming sono prodotte interamente da lui.

Quando Volo Altissimo entra nel campo della creazione musicale è come se volasse metaforicamente. Ecco da dove viene il suo nome artistico. Crede fortemente che tutti in questo mondo abbiano una missione.

Ora lui sa qual è la sua.

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=2TCjzjxxzPI