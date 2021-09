Vans e Polimi Design lanciano il progetto FLOW

Grazie alla collaborazione tra Scuola del Design del Politecnico di Milano e VANS nasce FLOW, un progetto per la personalizzazione dei prodotti VANS che prevede anche dei laboratori sperimentali

Parte oggi FLOW, un progetto che durerà fino alla fine dell’anno e che prevede, grazie alla collaborazione tra la Scuola del Design del Politecnico di Milano e VANS, una serie di eventi presso il laboratorio creativo Customs Lab nel VANS Store di Milano in Corso Buenos Aires. L’iniziativa conclude una collaborazione iniziata a maggio 2021, che ha visto il Sistema Design del Politecnico di Milano impegnato con VANS in attività rivolte alla creazione di soluzioni creative e sostenibili, che permettono al cliente di vivere un’esperienza semplice, divertente e coinvolgente di personalizzazione delle proprie calzature attraverso appositi Kit.

Grazie a FLOW sarà possibile personalizzare scarpe, magliette e felpe VANS a seconda del proprio stile e della propria personalità, con tre diversi kit che possono dare a tutti la possibilità di mostrare il proprio flow sui capi in modo semplice e sempre diverso, anche in casa. Il progetto conclude un’iniziativa che è cominciata a maggio e ha coinvolto in un workshop della durata di un mese, ed inserito nell’ambito del programma Passion in Action del Politecnico di Milano, studenti selezionati, provenienti da tutti i Corsi di Laurea Triennale e Magistrale della Scuola del Design del Politecnico Milano.

Divisi in gruppi multidisciplinari, gli studenti, futuri designer, hanno collaborato alla creazione di concept unici e originali da poter presentare a VANS per realizzare un kit/sistema prodotto, che facilitasse e democratizzasse la personalizzazione dei prodotti del marchio oltre alla progettazione di un’esperienza in store, in cui il kit venisse presentato e fatto provare al pubblico. A conclusione del mese di lavoro una giuria mista composta da docenti del Politecnico di Milano e dal team marketing EMEA di VANS ha selezionato quattro progetti vincitori.

Da giugno e per i tre mesi successivi, gli studenti dei quattro progetti vincitori hanno dato vita a FLOW, un’esperienza unica e multidisciplinare che ha unito i diversi ambiti del progetto di design, ovvero design del prodotto industriale, design degli interni, design della comunicazione e design della moda. A partire dall’idea per cui ogni scarpa, maglietta o felpa VANS è unica, come anche chi la indossa, integrando le migliori idee emerse nel workshop è stato sviluppato il concept finale in grado di interpretare e rappresentare l’unicità e la continua evoluzione di ogni identità attraverso un sistema di personalizzazione accessibile. Se ogni personalità non è statica ma ricca di colori e sfumature, anche i capi VANS devono esserlo, e con essi chi li indossa deve essere in grado di esprimersi nel modo più fluido e iconico possibile.

Nello specifico, sono stati sviluppati tre kit di personalizzazione differenziati per difficoltà: Basic, Intermediate, Pro. Tre tecniche differenti per un unico scopo: permettere al cliente di esprimere sé stesso nel modo più originale possibile e far sì che nessun indumento sia uguale ad un altro ma originale come le personalità VANS. I tre kit sono stati pensati per essere utilizzati sia a casa, in autonomia, che in store. Da casa, con il kit base è possibile usare un mix di pennarelli e blending per creare un effetto tie-dye sulle scarpe, oppure si può scegliere di trasferire una texture marmorizzata in modo semplice e veloce con il termo-trasferimento del kit intermedio. Se si preferisce vivere l’esperienza in store, i designer del Politecnico saranno a disposizione per supportare gli utenti a personalizzare con schiuma e colore i propri prodotti con il fine di creare delle texture uniche da indossare.

L’evento in store prevede sessioni di personalizzazione di circa mezz’ora e ha una capienza massima di 4 partecipanti in contemporanea (accompagnatori esclusi). Durante i workshop è possibile personalizzare gratuitamente i capi VANS già in possesso, oppure acquistarne di nuovi e personalizzarli. Per chi non dovesse riuscire a prenotare l’appuntamento, è possibile ritirare uno dei kit direttamente in negozio, seguire le istruzioni e personalizzare i propri capi preferiti direttamente da casa.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito https://www.vans.it/customslabmilano.html .

Per partecipare e provare questa nuova esperienza insieme al flow dei designer del Politecnico di Milano nel VANS Store di Corso Buenos Aires è necessario registrarsi al seguente link: registrati!