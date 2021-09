Il tour dei Dream Theater sarà a Padova nel 2022

Dream Theater: annunciato il tour mondiale. L’8 maggio 2022 la band metal sarà live alla Kioene Arena di Padova

La band progressive metal più grande e influente al mondo dei Dream Theater è attesa in concerto alla Kioene Arena di Padova il prossimo 8 maggio 2022 per quello che è da considerarsi uno degli eventi rock più attesi del nuovo anno.

La band statunitense pubblicherà infatti il prossimo 22 ottobre 2021 il quindicesimo album in studio “A View From the Top of the World” che arriva dopo oltre trent’anni di carriera in cui il loro inconfondibile stile ha ispirato generazioni di musicisti. Dopo la pubblicazione del disco la band capitanata da John Petrucci e James LaBrie inizierà il “Top Of The World Tour”: un tour mondiale che li riporterà nelle grandi arene europee tra cui le tre date italiane di Milano, Roma e Padova previste a Maggio 2022.

I Dream Theater, due volte nominati ai Grammy e con oltre 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo, erano nel pieno del un tour mondiale del precedente album “Distance Over Time” quando la pandemia globale ha fermato il mondo. Ma grazie a loro nuovo DTHQ (Dream Theater Headquarters) i cinque musicisti hanno potuto lavorare sui 7 brani inediti che rientreranno nel disco “A View From the Top of the World” di cui è già stato anticipato in rete il singolo “The Alien”.

La vendita generale dei biglietti è su Ticketmaster e Ticketone. Prezzi a partire da 45€ +d.p. mentre sono previsti alcuni biglietti “VIP Package” con merchandising esclusivo e la possibilità di incontrare la band.