Gioielli: a Milano nasce il brand Make Your Jewel

Make Your Jewel è un Brand fashion nato nel Quadrilatero della moda, come collezione di gioielli componibili in argento e zirconi

Personalizzazione, Made in Italy e Dna milanese si fondono per dare vita a una label unica nel suo genere, Make Your Jewel è un Brand fashion nato nel Quadrilatero della moda, come collezione di gioielli componibili in argento e zirconi. L’obiettivo? Conquistare una clientela nazionale e internazionale dando libero sfogo alla creatività femminile, grazie a pezzi unici come le storie di ogni donna. Indipendenti, self-confident, sempre alla ricerca di creazioni originali che possano rappresentare le loro personalità.

Sono tre i valori che contraddistinguono l’azienda: qualità autentica, diversità unica e semplicità del bello e del ben fatto. Tre caratteristiche che fanno del brand un precursore del comparto, legandosi in parallelo al valore aggiunto del Made in Italy e alla sua artigianalità. Se ogni creazione è infatti resa possibile tramite passaggi di assemblaggio manuali, anche il packaging in carta riciclata aderisce ai criteri di sostenibilità, tutela dell’ambiente e salvaguardia del pianeta.

Make Your Jewel unisce così le sue origini milanesi partite dal Quadrilatero della moda e la tradizione artiginale italiana a un prezzo accessibile e al gusto cosmopolita della designer, che ha raccolto idee e stili in tutto il mondo. Classe 1957, la fondatrice intraprende la carriera di jewelry designer nel capoluogo lombardo subito dopo gli studi, aprendo i primi negozi a Milano e in Costa Azzurra. Gli anni seguenti la portano a viaggiare alla ricerca di ispirazioni e materiali preziosi, con una specializzazione nel settore dei preziosi componibili. Da qui l’idea di introdurre pezzi eccentrici, colorati e custom-made in argento 925 e zirconi e il lancio del marchio, che è la naturale evoluzione di questo percorso.

Per la scelta di un pezzo Make Your Jewel si parte da un repertorio di ciondoli base con un’ampia offerta di simboli, a partire da cuori, quadrifogli e fiori, passando per serpenti e libellule fino a coralli e stelle marine. Questi si possono comporre con anelli, orecchini e bracciali attraverso un configuratore online mobile friendly presente sul sito del marchio, che permette di creare migliaia di abbinamenti possibili.

“In un periodo storico dove le tendenze hanno accelerato costantemente il loro cambiamento, la personalizzazione è diventata fondamentale per il brand value. Una volta che le miei clienti acquistano i gioielli, tornano sempre in negozio o sul sito per sperimentare nuove composizioni differenti e inaspettate”, commenta la founder di Make Your Jewel, Cristina Micheletta.