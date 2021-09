A Trevi l’omaggio di Simone Temporali a Morricone

Al Complesso Museale di San Francesco a Trevi il pianista Simone Temporali omaggia il Maestro Ennio Morricone: le informazioni utili

Le note delle colonne sonore del più grande compositore di musica per film in un concerto per solo pianoforte. Da “Nuovo Cinema Paradiso” a “C’era una volta in America”, da “Bianco Rosso e Verdone” a “La leggenda del pianista sull’oceano”, un omaggio del pianista Simone Temporali per celebrare un artista straordinario. La musica di un maestro indimenticabile eseguita in una location suggestiva: la Chiesa di San Francesco a Trevi.

Il concerto è prodotto da MENTI ASSOCIATE, con la partecipazione del Comune di Trevi, del Complesso Museale di San Francesco e del Servizio Turistico di Trevi. È possibile acquistare i tickets online su ticketone – ticket.it – bookingevents o acquistarli in sede presso la biglietteria del Complesso Museale di San Francesco, via Lucarini – TREVI (Pg).

BIGLIETTO D’INGRESSO 10,00 EURO PER MAGGIORI INFORMAZIONI: INFO@MUSEITREVI.IT – 3470796571