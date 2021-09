Vaccinazione antinfluenzale importante dopo un infarto

Dopo un infarto cardiaco la vaccinazione antinfluenzale riduce il rischio di morte per tutte le cause e il rischio di infarto miocardico o trombosi da stent

La vaccinazione antinfluenzale riduce il rischio di morte per tutte le cause e il rischio di infarto miocardico o trombosi da stent a 12 mesi in pazienti ospedalizzati con infarto miocardico o malattia coronarica ad alto rischio. E’ quanto emerge da una ricerca presentata al Congresso ESC 2021. Durante le epidemie influenzali muoiono più persone per cause cardiovascolari che durante i periodi non epidemici. Studi osservazionali hanno suggerito un effetto protettivo della vaccinazione antinfluenzale sugli eventi cardiovascolari, e studi randomizzati monocentrici hanno supportato questi risultati. La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata per i pazienti con malattie cardiache ma non fa parte delle cure ospedaliere standard dopo un infarto miocardico acuto.

Lo studio IAMI è il più grande studio randomizzato mai condotto fino ad oggi per valutare se la vaccinazione antinfluenzale migliora i risultati dopo un infarto miocardico o un intervento coronarico percutaneo in pazienti ad alto rischio con malattia coronarica. Lo studio è stato condotto in 30 ospedali in otto paesi (Svezia, Danimarca, Norvegia, Lettonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Bangladesh e Australia) nel corso di quattro stagioni influenzali che vanno da ottobre 2016 a febbraio 2020.

I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale in un rapporto 1:1 a ricevere il vaccino antinfluenzale o il placebo entro 72 ore da una procedura coronarica invasiva o da un ricovero.

L’endpoint primario era un composto di morte per tutte le cause, infarto miocardico o trombosi dello stent a 12 mesi. Una strategia di test gerarchica è stata utilizzata per gli esiti secondari chiave di morte per tutte le cause, morte cardiovascolare, infarto miocardico e trombosi dello stent.

Lo studio è stato interrotto prematuramente il 7 aprile 2020 dal comitato per la sicurezza e il monitoraggio dei dati a causa della pandemia COVID-19 dopo l’arruolamento di 2.571 pazienti (58% del target). L’età media dei partecipanti era di 60 anni e il 18% erano donne.

L’endpoint primario composito si è verificato in 67 pazienti (5,3%) nel gruppo vaccino e in 91 (7,2%) nel gruppo placebo (hazard ratio [HR] 0,72; 95% intervallo di confidenza [CI] 0,52-0,99; p=0,040). Per quanto riguarda gli endpoint secondari, la morte per qualsiasi causa si è verificata in 37 pazienti (2,9%) nel gruppo del vaccino e 61 (4,9%) nel gruppo del placebo (HR 0,59; 95% CI 0,39-0,89, p=0,010). I tassi di morte cardiovascolare erano rispettivamente del 2,7% e del 4,5% (HR 0,59; 95% CI 0,39-0,90, p=0,014). Non c’è stata differenza tra i gruppi nel tasso di infarto del miocardio, che si è verificato in 25 (2,0%) e 29 (2,4%) pazienti nei gruppi vaccino e placebo, rispettivamente (HR 0,86; 95% CI 0,50-1,46; p=0,57).

Gli eventi avversi gravi sono stati rari e di tipo e incidenza simili in entrambi i gruppi. Le reazioni al sito di iniezione come dolore, arrossamento, gonfiore e indurimento sono state riportate significativamente più spesso nei pazienti assegnati al vaccino antinfluenzale.

L’investigatore principale, il professor Ole Fröbert dell’Università di Örebro, Svezia, ha detto: “Lo studio IAMI ha trovato che nei pazienti con infarto del miocardio o malattia coronarica ad alto rischio, la vaccinazione antinfluenzale precoce ha portato a un rischio inferiore di morte per tutte le cause, infarto del miocardio o trombosi dello stent a 12 mesi rispetto al placebo. I nostri risultati suggeriscono che la vaccinazione antinfluenzale dovrebbe essere considerata come parte del trattamento in ospedale dopo l’infarto miocardico”.