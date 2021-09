Torna Rosso Sorriso, la casa dei regali

Il 25 settembre la presentazione della terza edizione di “Rosso Sorriso”, progetto multimediale per la promozione della solidarietà e della cittadinanza attiva tra i più piccoli

Nato nel 2013 da una partnership con il canale televisivo Rai YoYo, è frutto di una sinergia tra Avis Provinciale Bergamo, Avis Regionale Lombardia e Avis Nazionale e si inserisce a pieno titolo tra le attività di sensibilizzazione previste dal protocollo d’intesa tra la nostra Associazione e il Ministero dell’istruzione. L’evento è patrocinato da Rai Per il Sociale e vede anche Rai Ragazzi come media partner.

A moderare il talk show Oreste Castagna, attore e conduttore televisivo che anche in questa occasione, così come accaduto nelle due edizioni precedenti di “Rosso Sorriso”, ha accompagnato gli spettatori alla scoperta della gioia di donare.

La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook di AVIS Nazionale dallo spazio Phyd di Milano, una location esclusiva che risponde alle più attuali necessità di distanziamento sociale e, nel contempo, di qualità e professionalità. Grazie a queste caratteristiche, l’evento sarà strutturato come un programma televisivo con ospiti in studio, collegamenti da tutta Italia e filmati.

Dopo le prime due edizioni del progetto, lanciate rispettivamente nel 2013 e 2017 con l’intento di raccontare il dono attraverso il linguaggio evocativo delle favole e delle illustrazioni, questa volta la parola è stata data direttamente alle famiglie italiane, per comprendere meglio come il messaggio di AVIS ispiri la loro quotidianità.

Le loro storie e le loro testimonianze sono state raccolte in ben 14 video, registrati in altrettante città italiane, che saranno messi a disposizione di tutte le sedi AVIS su una piattaforma online.