Previsioni meteo 24 settembre 2021: bel tempo su tutta l’Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 24 settembre 2021: l’anticiclone regala un’altra giornata soleggiata su tutta la Penisola, con temperature in aumento

Primi giorni d’autunno con condizioni meteo tipicamente estive sull’Italia a causa di un robusto campo di alta pressione che regala giornate soleggiate e caldo fuori stagione soprattutto al Sud. La giornata di oggi non farà eccezione, con tempo stabile su quasi tutte le nostre regioni. Isolate precipitazioni saranno possibili solo sulla Sicilia.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani non avremo variazioni di rilievo. Il clima risulterà stabile da Nord a Sud. Trova invece conferme il cedimento dell’anticiclone nella giornata di domenica, con l’arrivo di una perturbazione che porterà piogge al Nord e al Centro. Lunedì invece il nucleo instabile si sposterà al Centro-Sud.

Intanto per oggi, venerdì 24 settembre 2021, al Nord Italia giornata del tutto stabile al settentrione: al mattino cieli in prevalenza sereni su tutti i settori. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni e locali addensamenti sui settori alpini. In serata ancora tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni del nord.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli completamente sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con sole prevalente su tutti i settori. In serata vengono rinnovate condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Toscana giornata con tempo stabile e ampi spazi di sereno su gran parte della regione nel corso della mattinata, possibili innocui addensamenti nelle ore pomeridiane. Asciutto in serata con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi.

Al mattino tempo stabile sulle regioni peninsulari con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiore nuvolosità sulle Isole Maggiori con isolate piogge in Sicilia. Al pomeriggio ancora qualche pioggia in Sicilia, bel tempo altrove. Migliora in serata con tempo asciutto ovunque e cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria giornata all’insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno su tutto il territorio sia nelle ore mattutine sia poi nel corso del pomeriggio; in serata il tempo sarà sempre asciutto con cieli sereni su tutti i settori.

Temperature minime in aumento al Centro e sulla Sardegna, in calo altrove. Massime in generale aumento.

