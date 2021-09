Occhiali: arriva la nuova collezione Gucci

Gucci presenta la collezione eyewear Autunno Inverno 2021-2022 con una campagna dal sapore retrò ambientata tra Londra e Shanghai

La nuova campagna Gucci per la collezione eyewear Autunno Inverno 2021-2022 attraversa il tempo e lo spazio, con una serie di foto e video i cui i protagonisti sono immortalati mentre usano diversi tipi di telefoni rétro.

Ambientata tra Londra e Shanghai, la nuova campagna connette i mondi di queste due città, mostrando vari personaggi che parlano usando vecchi telefoni, in auto e in hotel. Nelle immagini e nei video realizzati da Quil Lemons a Londra e da Luo Yang a Shanghai, i nuovi occhiali Gucci sono indossati in diversi scenari da numerosi modelli, tra cui l’attrice cinese Ni Ni, già ambasciatrice del brand. Ambientate in uno studio, in una camera da letto, in una limousine e in un hotel, le immagini mostrano un gruppo di persone dal look originale che indossano le nuove montature Gucci mentre parlano al telefono.

L’ispirazione per questi occhiali abbraccia diverse epoche, combinando perfettamente fascino rétro e raffinatezza moderna. Le montature svelano volumi generosi e profili delicati, realizzati in spesso acetato sfaccettato o in metallo leggero con finiture brillanti. Le collane a catena sottili e le decorazioni conferiscono carattere, così come alcuni charm distintivi a forma di cuore e con il logo con la Doppia G intrecciata. Attraverso montature maschili classiche dalla forma pilot, i nuovi modelli richiamano gli anni Ottanta e Novanta, ma con un tocco moderno dato dal doppio ponte e dai rivetti ornamentali.