Netflix lancia la sitcom brasiliana “A Sogra que te pariu”

La prima sitcom brasiliana multicamera di Netflix A Sogra que te pariu descrive una famiglia che vede la vita in lockdown sconvolta dall’arrivo della suocera

Già non è facile passare 24 ore al giorno con la famiglia al completo. Se poi alla sfida della pandemia se ne aggiunge un’altra, quella dell’arrivo della suocera con tanto di valigie e tutto il resto… Questa immagine è riuscita a strapparti una risatina nervosa, vero? Quando è troppo, è troppo! La prima sitcom brasiliana multicamera di Netflix A Sogra que te pariu descrive i momenti divertenti di una famiglia che vede la vita in lockdown sconvolta dall’arrivo della suocera. La serie è stata ideata e vede come protagonista niente di meno che Rodrigo Sant’Anna.

Con lo scoppio della pandemia, Dona Isadir (Rodrigo Sant’Anna) non ci pensa due volte prima di dare in affitto il suo appartamento a Cachambi, nella zona nord di Rio de Janeiro, in modo da potersi avvicinare ai suoi familiari. E così, senza chiedere a nessuno e senza avvisare, decide di traslocare nell’abitazione del figlio Carlos (Rafael Zulu) a Barra da Tijuca, gettando nella disperazione la nuora Alice (Lidi Lisboa). I nipotini Jonas e Márcia (Pedro Ottoni e Bárbara Sut) finiscono tra l’incudine e il martello, mentre Marinez (Daniela Fontan), collaboratrice di famiglia di vecchia data, si gode lo spettacolo in prima fila. E non abbiamo parlato delle feste e dei pranzi con alcune vecchie conoscenze di Cachambi, come Fátima (Solange Teixeira) e Cezinha (Ney Lima).

Dichiarazione di Rodrigo Sant’Anna: “Per questi lavori di fiction ho sempre trovato ispirazione nelle mie esperienze personali. Questa suocera è uguale a mia madre e a mia nonna, che durante la pandemia sono venute a vivere con me e mio marito. E così abbiamo vissuto esattamente un’invasione della privacy identica a quella in A Sogra que te pariu, ridendoci sopra! Anche la mia famiglia è composta da persone nere provenienti dalle periferie e questa storia riguarda tutto il Brasile. Chiunque, con o senza la famiglia a casa, si riconoscerà e si divertirà osservando le situazioni che solo una suocera sa creare”.

A Sogra que te pariu è una produzione di Os Suburbanos con la regia di Alex Cabral. La sitcom uscirà nel 2022 solo su Netflix.