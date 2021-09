Moda bimbi: Mama Luma e KIDSREVOLUTION insieme

La collaborazione tra Mama Luma e KIDSREVOLUTION prende il via con la stagione SS 22: prevede la distribuzione nazionale ed internazionale delle collezioni

Mama Luma, il brand di Santa Barbara, California, leader nell’abbigliamento per bambine sale a bordo di KIDSREVOLUTION. Il brand si identifica per il suo stile romantico reinterpretato in misura di bambina, ispirata quindi al guardaroba femminile della mamma, ma rivisitato.

La holding di distribuzione, si occuperà delle aperture dei mercati internazionali. Al timone della direzione commerciale Angelica De Guglielmo, con grande esperienza nel settore che guiderà la strategia commerciale del marchio e che con grande entusiasmo ha dichiarato : …“Ho creduto in questa collezione dal primo momento in cui mi sono imbattuta sulla loro pagina instagram. Fresca, leggera, veloce con un rapporto qualità presso davvero sorprendente per consentire a tutte le bambine di sentirsi principesse più volte all’anno. “

La collaborazione prende il via con la stagione SS 22 prevede la distribuzione nazionale ed internazionale delle collezioni, l ’accordo ha l’obiettivo di far crescere worldwide il brand, all’interno di tutti i canali multibrand e negozi specializzati. Il brand Mama Luma, che ha mirato sempre a un modello distributivo dedicato all’ e-commerce omni- channel con particolare enfasi su partnership strategici, ha trovato in KIDSREVOLUTION il partner ideale.

Mama Luma nato da un idea di Kevin Mahany e Ata Sari entrambi con studi negli Usa (USCB Università della California – Santa Barbara) che si sono fatti ispirare dai disegni della madre del co-fondatore Ata Sari, che ha iniziato la sua carriera cucendo abiti per la sua sorellina., hanno così fondato il marchio nel 2018, ed il successo non si è fatto attendere, come dal grafico riportato.