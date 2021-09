Geox lancia il percorso GIDA per i dipendenti

GIDA è un percorso formativo creato da Geox per i propri dipendenti che diventano così i protagonisti nel nuovo mondo del lavoro con competenze digitali

Nel difficile scenario economico e sociale internazionale che ha avuto inizio nel corso del 2020, GEOX ha saputo reagire in maniera rapida e precisa, investendo sui propri dipendenti e partner attraverso la riorganizzazione delle attività e modalità operative. GEOX ha intrapreso un nuovo percorso, con lo scopo di rinnovare e aggiornare i processi di lavoro di tutte le funzioni, concentrandosi sulla cultura aziendale e la gestione del cambiamento.

All’interno di questo contesto, è nata GEOX INNOVATION DIGITAL ACADEMY: un percorso formativo creato da Geox per i propri dipendenti che diventano così i protagonisti nel nuovo mondo del lavoro con digital skills, nuove metodologie e strumenti innovativi.

GIDA è un percorso formativo di upskilling finalizzato all’acquisizione e al potenziamento di competenze chiave per il futuro, realizzato in collaborazione con Cefriel-Politecnico di Milano e Skilla, con una faculty dedicata di 20 docenti.

Il percorso globale, articolato in 12 giornate di training per un totale di 96 ore di formazione, si è focalizzato su 3 aree tematiche principali: Digital Transformation, per migliorare le competenze digitali, Future Skills, per lo sviluppo di competenze trasversali e il Service Design, per allenare un nuovo mindset, attraverso nuove metodologie che diventino parte integrante delle attività quotidiane in azienda.

Gli oltre 500 dipendenti Geox sono così stati coinvolti in diverse attività, modulate e personalizzate sulla base delle proprie competenze digitali, tra cui Webinar specialistici, moduli di eLearning di approfondimento e attività interattive da cui sono scaturite più di 20.000 interazioni.

Livio Libralesso, Amministratore Delegato di GEOX, ha dichiarato: “Il 2020 è stato senza dubbio l’anno del cambiamento, in cui sono nati tanti progetti volti a cambiare Geox. Per portare tutti a bordo del cambiamento servono una cultura e delle skills nuove. Da questa esigenza è nata GIDA, un programma che ha coinvolto tutti nell’acquisizione di nuove competenze grazie a partner di altissimo livello, da mettere poi in campo per migliorare l’esperienza dei nostri clienti in tutti i punti di contatto.”

Alfonso Fuggetta, AD e Direttore Scientifico di Cefriel-Politecnico di Milano, commenta “GIDA è unica nel suo genere, sebbene sempre più aziende in Italia stiano investendo nello sviluppo delle competenze digitali non solo dei tecnici esperti, ma di tutta la popolazione aziendale, con la consapevolezza che ciascuno, con il proprio lavoro quotidiano, contribuisce all’innovazione e all’eccellenza operativa grazie anche all’uso delle tecnologie digitali”.

“In questo percorso è stato adottato un metodo formativo originale e molto efficace”, aggiunge Franco Amicucci, Presidente di Skilla. “Decine di eventi online destinati a centinaia di persone, combinando la condivisione di stimoli di alto livello con l’interazione e l’ingaggio costante dei partecipanti, e anche uno spazio di approfondimento individuale: una vera comunità che ha appreso la learning agility”.

Il percorso di GIDA non è tuttavia concluso. Nei prossimi mesi sarà avviata anche un’edizione internazionale di GIDA che coinvolgerà, tra gli altri, Russia, Francia, Germania e Spagna. Il percorso approfondirà anche in questo caso le tematiche di Digital Transformation, Future Skills e Service Design analizzando il contesto digitale e i diversi scenari di cambiamento.

A settembre nascerà inoltre GIDA APP, un’applicazione fruibile da tutti i dipendenti e pensata per essere una palestra continua per l’allenamento delle competenze digitali. Ogni settimana saranno rilasciati 4 contenuti formativi che riprenderanno i temi del corso offrendo nuovi approfondimenti.

Geox sceglie così di investire nell’apprendimento digitale dei propri dipendenti che rappresenta il linguaggio del futuro, la chiave per interpretare tutte le innovazioni e trasformazioni che coinvolgono il mondo del lavoro, oggi sempre più oggetto di velocissime rivoluzioni.