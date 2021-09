Fumatori depressi: smettere dopo un infarto migliora l’umore

I fumatori depressi che smettono dopo un attacco cardiaco hanno maggiori probabilità di migliorare il loro umore rispetto a chi continua secondo un nuovo studio

I fumatori che al momento di un attacco cardiaco risultano affetti da depressione hanno maggiori probabilità di migliorare il loro umore rispetto a quelli che continuano l’abitudine al fumo. Questo è il risultato di una ricerca presentata al Congresso ESC 2021.

Fumo e depressione vanno spesso di pari passo, ed entrambi sono considerati fattori di rischio per un attacco cardiaco. Questo studio ha esaminato se i pazienti depressi che smettono di fumare dopo un attacco di cuore hanno un miglioramento della loro salute mentale rispetto a quelli che continuano a fumare.

Lo studio ha arruolato 1.822 pazienti con sindrome coronarica acuta dalla coorte svizzera SPUM-ACS. La sindrome coronarica acuta includeva sia attacchi di cuore che angina instabile.

La depressione è stata valutata utilizzando la Center for Epidemiologic Studies Depression scale (CES-D) e l’uso di farmaci antidepressivi. I partecipanti sono stati classificati come “depressi” o “non depressi” al basale e a un anno. Al basale, 411 (22,6%) pazienti erano depressi e 1411 (77,4%) non erano depressi. A un anno, 461 (25,3%) pazienti erano depressi e 1361 (74,7%) non erano depressi.

I ricercatori hanno analizzato le associazioni tra fumo e depressione dopo aver aggiustato per età, sesso, indice di massa corporea, istruzione, stato civile, attività fisica, uso di alcol, diabete, storia di malattia cardiovascolare, frequenza di riabilitazione cardiaca e statine ad alto dosaggio alla dimissione.

L’analisi è stata condotta sui 411 fumatori che erano depressi al momento del ricovero. I ricercatori hanno esaminato se coloro che nell’anno successivo hanno smesso la dipendenza dal fumo avevano maggiori probabilità di migliorare i loro sintomi depressivi rispetto a quelli che hanno continuato a fumare.

Rispetto ai fumatori che hanno continuato l’abitudine nell’anno successivo al loro evento cardiaco, coloro che hanno smesso di fumare avevano maggiori probabilità di vedere un miglioramento dei loro sintomi depressivi e di essere classificati come “non depressi” (odds ratio aggiustato 2,10; 95% CI 1,07-4,09).

L’autrice dello studio, Kristina Krasieva, studentessa di medicina all’Università di Losanna, Svizzera, ha detto: “Ricerche precedenti hanno dimostrato che la cessazione del fumo è associata a benefici per la salute mentale e il nostro studio estende questo modello ai sopravvissuti all’infarto. Speriamo che i risultati incoraggino i fumatori che hanno subito un infarto a smettere”.

Impact of smoking cessation on depression after acute coronary syndrome ESC2021