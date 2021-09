Bandit, il cane abbandonato ora è un poliziotto

Dall’abbandono al riscatto come super cane poliziotto. Dal Regno Unito la storia d Bandit, border collie incrociato con uno Staffordshire bull terrier

Bandit, un cane abbandonato che è stato accolto dalla Polizia britannica è stato premiato per le sue incredibili capacità di trovare la droga nascosta, contribuendo alla buona ruscita di numerose operazioni di Polizia. Insieme all suo conduttore PC Lee Fairman, come spiega l’Enpa Bandit ha avuto il riconoscimento di “outstanding achievement” dal National Service Dog Bravery and Achievement Awards.

Accolto dalla Polizia dopo essere stato rifiutato da tre proprietari che non lo hanno voluto a causa della sua iperattività, ora è parte fondamentale dell’unità canina della polizia di Avon e Somerset. Il border collie incrociato con uno Staffordshire bull terrier aveva due anni e mezzo quando è stato affidato nel 2017 alle cure di PC Fairman. L’agente lo ha accolto come un vero compagno e lo ha addestrato Bandit nella ricerca, in particolare per trovare droghe di classe A e B, contanti e armi da fuoco.

Dopo aver superato tutti i corsi a pieni voti, Bandit ha iniziato la sua nuova vita nell’unità cinofila, mostrando fin dalla prima settimana incredibili capacità di ricerca. “È un cane e un compagno fantastico con un grande temperamento e carattere. Insieme siamo davvero felici”, ha detto il PC Fairman.