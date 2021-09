Arriva la collezione TvBoy x Antony Morato

Moda: per l’Autunno-Inverno 2021-2022 il brand Antony Morato presenta la sua capsule dedicata alla street art di TvBoy

Antony Morato per l’Autunno-Inverno 2021-2022 presenta la sua capsule dedicata alla street art di TvBoy. Il simbolismo grafico tipico della neo pop art diventa omaggio alle creazioni di uno dei più importanti street artist del panorama internazionale: TvBoy, pseudonimo di Salvatore Benintende. Stampate su felpe, t-shirt e accessori, le opere del talento – esibite nelle più importanti gallerie e musei d’arte moderna – rafforzano il richiamo allo stile street/pop della proposta finale.

Il brand reinterpreta il connubio tra la Cultura Pop e la moda, le stampe rappresentano i trend e le icone della società odierna, della musica e della storia dell’arte in maniera ironica e satirica, lasciando sempre spazio alla riflessione.

Versioni irriverenti di personaggi celebri della musica – da David Bowie a Prince, da George Michael a Lou Reed – si affiancano ad opere universalmente riconosciute quale “L’urlo” di Edvard Munch, fino alla reinterpretazione della parola “L O V E” come concetto di amore globale, in tutte le forme.

“Mi ha sempre affascinato l’idea della pop art che rende accessibile un’opera d’arte. La community Antony Morato è attenta alle tendenze e conosce bene gli scenari culturali internazionali: ospitare TvBoy nella nostra collezione, significa ascoltare le loro esigenze e interpretare la loro necessità espressiva in modo semplice e immediato, nel pieno rispetto della dignità artistica di un talento riconosciuto a livello internazionale.” spiega Lello Caldarelli, CEO di Antony Morato.

L’artista TvBoy aggiunge “Sono felice di questa collaborazione insieme ad Antony Morato, nata dalla volotà di portare in alto il nome dell’eccellenza e della creatività made in Italy. Arte e stile: le parole d’ordine per dare una sterzata alla monotonia di tutti i giorni ed essere non convenzionali pur restando fedeli al DNA del brand.”