Manuel duetta con Mack nel brano “Di blu”

Disponibile in digitale e su YouTube il secondo singolo del rapper d’autore romano Manuel: nel brano il feat. di Mack

In digitale e su YouTube con il videoclip ufficiale “DI BLU”, il nuovo singolo del rapper d’autore romano MANUEL per Deposito Zero Studios/Wondermark/The Orchard.

Avevamo già conosciuto e apprezzato l’artista classe ‘98, noto fin dai suoi inizi nell’ambiente hip hop come Ill Mentalist, con il suo singolo d’esordio Il Palombaro al fianco di MACK, formazione composta dal pianista mantovano Federico Squassabia e il batterista forlivese Marco Frattini, coadiuvati dal producer di Deposito Zero Studios Mattia “Matta” Dallara.

Anche per la pubblicazione di questo secondo singolo, Manuel ha voluto portare con sé questi incredibili artisti per dare vita a un brano che richiama le atmosfere dell’hip hop classico. Il flow è il suo pennello che, su una tela di qualità fornita ancora una volta dai MACK, dipinge “di blu” il quadro della sua realtà. Nel ritornello emerge la grinta e la voglia di cercare bellezza, insieme a due strofe grezze e cupe che descrivono con lucidità il grigiore del mondo che circonda Manuel. “Dalla mia finestra escono note blues, perché vedo troppo grigio e non vedo più blu”: un continuo contrasto di emozioni negative e positive, supportate dal viaggio analogico ed eclettico che i MACK hanno cucito addosso al testo, con tastiera, batteria e sample.

Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale che descrive lo stesso contrasto del testo, immortalando Manuel in momenti più leggeri in compagnia e istanti di riflessione. Diretto da Valentina Galdi e con il montaggio di Alessio Esposto, è prodotto da Deposito Zero Studios, studio di registrazione e casa di produzione di base a Forlì dal 2012, oggi un punto di riferimento per artiste e artisti audio-visuali e noto per il format di successo Live Zero.

BIO

MANUEL – MANUEL nasce a Roma nel febbraio del 1998 e si appassiona alla musica rap all’età di dieci anni grazie ad artisti della scena romana come Primo, Rancore, Gente de Borgata. Inizia subito a scrivere testi, dapprima con lo pseudonimo di “Vuoto dentro” e più avanti come ILL MENTALIST. Vive tra Roma e la provincia reatina, con continui spostamenti e una situazione familiare non facilissima. Questo lo porta a sviluppare un approccio alla scrittura intimo ed evasivo. Nel 2015 apre il canale YouTube ILL MENTALIST dove pubblica i suoi pezzi scritti su basi non originali, riscuotendo un discreto successo locale, che lo porta ad esibirsi in piccoli eventi tra Rieti e paesi limitrofi. Dopo diverse raccolte di brani usciti sempre e solo sulla piattaforma YouTube, ILL MENTALIST lascia spazio a MANUEL, al lavoro sul suo nuovo progetto ufficiale grazie alla collaborazione con Deposito Zero e i MACK che ne ha curato la produzione.

MACK – MACK è un progetto è nato da un’idea di due grandi talenti del jazz italiano contemporaneo, il batterista forlivese Marco Frattini (C’mon Tigre, Lucifour M) e il pianista mantovano Federico Squassabia (Friedrich, Indy Dibongue). Il duo, affiancato dal produttore di Deposito Zero Studios Mattia “Matta” Dallara, ha pubblicato negli ultimi mesi Ice Dreamer ft. Avex e Fire Among Us, ospitando nel brano Akua Naru, una delle rapper simbolo dello spoken poetry americano.