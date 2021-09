Ed Sheeran trasformista nel videoclip di “Shivers”

Ed Sheeran come non lo avete mai visto nel video di “Shivers”: il singolo, su tutte le piattaforme digitali, anticipa il prossimo disco dell’artista

Gioca a fare il trasformista e si diverte parecchio. Ed Sheeran sta decisamente vivendo una nuova fase musicale e a dimostrarlo sono – sempre di più – i singoli inediti che il cantautore sta lanciando in preparazione dell’uscita del suo nuovo album, ‘=’ (fuori il 29 ottobre).

Come spiega la Dire (www.dire.it) è su tutte le piattaforme ‘Shivers’, up tempo che segue l’ormai hit ‘Bad habits’ e ‘Visiting Hours’. Parla d’amore e dei brividi percepiti dal contatto con l’altra persona, in un vortice di frasi romantiche, Ed ma lo fa accelerando i ritmi e regalando una canzone che conquisterà fan e radio.

Look Anni 70

E si mostra anche in vesti diverse il 30enne di Halifax, vestendo i panni di un altro famoso cantautore: Elton John. Abiti brillanti, piume e grandi occhiali da sole così prendono il posto dell’usuale look di Sheeran e l’effetto ‘ispirazione’ risulta più che riuscito. Ecco il video del singolo, su YouTube.

Il video di ‘Shivers’