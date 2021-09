Beyoncé e Jay-Z testimonial di Tiffany & Co.

Per Beyoncé e Jay-Z un viaggio negli Anni 60 con Tiffany & Co.: sono stati scelti come protagonisti della campagna pubblicitaria About Love

Beyoncé e Jay-Z sono stati scelti come protagonisti della campagna pubblicitaria About Love di Tiffany & Co. Dietro la macchina da presa Emmanuel Adjei, il regista ghanese-olandese già co-direttore e collaboratore creativo di Black Is King, film musicale con ‘Queen Bee’. Nel video, pubblicato dall’azienda su YouTube come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la cantante americana canta Moon River, il celebre brano che Audrey Hepburn esegue con la chitarra seduta sulla finestra in Colazione da Tiffany (1961). Nel frattempo Jay-Z la riprende con una vecchia cinepresa Super 8.

n questo viaggio negli Anni 60, lui indossa la leggendaria spilla Bird on a Rock di Jean Schlumberger, che gli artigiani di Tiffany hanno reinventato come un paio di gemelli. Lei, invece, indossa il meglio dell’alta gioielleria T&Co. come il Tiffany Diamond e alcuni gioielli della collezione Tiffany T.

Il video è stato realizzato presso l’Orum House di Los Angeles, edificio iconico progettato dall’architetto Zoltan Pali: una casa su tre livelli, selezionata personalmente dai Carter.