Barabba torna con “Ragazzo di Strada”

Barabba online sulle piattaforme digitali con “Ragazzo di Strada”, personalissima reinterpretazione del classico de I Corvi

Ci sono cover che non sono cover. Questo “Ragazzo di Strada” è una di quelle. Impossibile per Barabba resistere alla tentazione di far proprio il testo della versione italiana, a sua volta già cover dell’originale “I Ain’t No Miracle Worker” delle americane Nancie Mantz e Annette Tucker, interpretata dai Brogues, uscita nel 1965 e ripresa poi da I Corvi nel 1966. Un testo che calza a pennello al personaggio Barabba, ai suoi tormenti, al suo disincanto, tanto da sembrare quasi scritto apposta per lui. L’ambientazione sonora, completamente stravolta rispetto all’originale nei suoni, nelle armonie e nelle melodie, completa il processo di appropriazione del brano, rendendolo a tutti gli effetti una canzone a firma Barabba, perfetta per delineare sempre più nettamente il profilo e la poetica del progetto, arrivato con questo al suo terzo singolo.

“Ci ha sempre divertito l’idea di giocare con un grande classico cercando di farlo nostro il più possibile a costo di fregarcene completamente dell’originale e, arrivati a una certa età, ci siamo sentiti ormai sufficientemente smaliziati per osare un tale affronto. Inoltre ci serviva un brano che introducesse nell’universo Barabba la tematica delle diversità e delle incompatibilità nel rapporto di coppia, che sarà centrale anche nel prossimo singolo “Bastare a me stesso”, ma che lo facesse con il tono disilluso e un po’ maledetto che si addice al protagonista delle nostre storie, lontano da mielosità e romanticismi vari. Così, rovistando nello strabordante archivio delle canzoni in italiano che parlano di amori difficili, è stato impossibile non imbattersi in questo gioiellino, per la verità così poco italiano. Arrivati a quel punto ormai la tentazione non era più gestibile.”.

“Ragazzo di Strada” segue i singoli “Un Altro“ (2021) e “Bianco Natale“ (2020), ed anticipa “Bastare a me stesso” in uscita il 24 settembre 2021.