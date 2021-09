Arriva la collezione MET Jeans Autunno-Inverno

MET Jeans presenta la collezione autunno-inverno 2021/2022: fonde uno stile comfty chic ed elegante a uno più trasgressivo, rock e punk

La Collezione Autunno Inverno 2021-22 di Met Jeans ha una doppia anima: da una parte il suo iconico stile comfty chic ed elegante, che quest’anno ci fa viaggiare in montagna e dall’altra parte uno stile più trasgressivo, rock e punk.

Con la Capsule Collection MET SKI viaggiamo in chicchissime località montanare come Cortina e Madonna di Campiglio dove la donna Met, con piumini cromatici silver corti o lunghi, giacche e gonne in denim con inserti in trapuntato, pull e maglie a collo alto, si contraddistingue per uno style super innovativo e giovane senza rinunciare al comfort di un capo tecnico e adatto alla situazione.

A dominare sono i colori rosso e argento. Inserti e fantasie a fiocco di neve, stampe “ski pass” e loghi rinnovati con grafiche ispirate alla montagna ci trasportano con la mente in luoghi e atmosfere invernali e di festa. I look sono completati da berretti e sciarpe coordinati.

La collezione continua con MET PUNK: una linea molto accattivante che sperimenta lo stile rock e punk in chiave Met. Catene che scendo sul fianco dei jeans, fiamme decorate con swarovski colorati e veri e propri piercig decorano felpe, pantaloni e t-shirt per una donna che ama osare con outfit super cool e di tendenza. Non mancano le giacche in pelle con frange lunghissime, le nuove stampe “Metallica Met” e ovviamente i denim strappati.

A completare la linea Invernale 2021/22 Met Jeans propone una sezione ELEGANCE: adatta a eventi serali ma anche per chi vuole essere elegante e chic tutti i giorni.

Abiti corti e lunghi in paillettes dorate, felpe a corsetto, top e pantaloni in tulle retato e cascate di cristalli applicati su top, gonne e jeans, rendono questa capsule unica e riconoscibile.

La linea Jeans Met si rinnova con la stampa monogram logata: un pattern leggero che ritroviamo su felpe, tulle, giacche e ovviamente sul denim.

Le altre novità sono i lacci intrecciati in vita e sulle gambe nella sezione rock e l’applicazione di catene oro come rifinitura sulle cuciture dei jeans nella sezione Elegance.