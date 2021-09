All4Bike: Paola Gianotti pedala per il clima

All4Bike: da Roma a Milano in nome dell’ambiente (e della sicurezza stradale). Dal 23 al 27 settembre la campionessa Paola Gianotti protagonista di una maratona in bici per il clima

Paola Gianotti è laureata in economia e, ha raccontato in una intervista, “per 4 anni ho lavorato per una società di consulenza finanziaria a Milano. Tacchi, tailleur e frenesia”. Poi ha cambiato vita.

Oggi detiene il record mondiale del giro del mondo in bicicletta ed è una delle star del mondo del ciclismo estremo, quello delle imprese, delle sfide insuperabili.

Ma Paola è anche una testimonial per il mondo delle due ruote vissuto come forma di mobilità dolce e soprattutto ambientalmente sostenibile.

E quale migliore occasione della conferenza mondiale dei giovani sul clima per lanciare il suo messaggio?

È nata così l’iniziativa “All4bike” la maratona su due ruote patrocinata dal MITE che porterà la Gianotti in cinque giorni, dal 23 al 27 settembre da Roma a Milano dove all’arrivo troverà ad accoglierla i giovani di “All4Climate: Driving Ambition” che il giorno dopo inizieranno la loro conferenza.

Al tema ambientale sarà affiancato quello della sicurezza stradale, essenziale per chi viaggia sulle due ruote. All4Bike sarà infatti l’occasione per promuovere una campagna sulla sicurezza che si lega a quella promossa dall’Associazione “Io Rispetto Il Ciclista” e che vedrà la dislocazione sulle strade con la maggiore densità di circolazione ciclistica di cartellonistica “salva ciclista” riportante indicazione di rispettare 1,5m di distanza in fase di sorpasso.

La pedalata attraverserà cinque Regioni per un totale di circa 740 chilometri: Lazio, Toscana, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Lombardia. Lungo il percorso saranno organizzati incontri con i sindaci, le associazioni di ciclisti e le comunità locali per sostenere assieme le ragioni dell’ambiente e della sicurezza stradale.