Fondo americano vuole acquistare la svedese SOBI

SOBI, Swedish Orphan Biovitrum, ha ricevuto un’offerta di acquisto dalla società americana di private equity Advent International e Aurora Investment

Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) ha fatto sapere di aver ricevuto un’offerta di acquisto per 8,1 miliardi di dollari (69,4 miliardi di corone svedesi) dalla società americana di private equity Advent International e Aurora Investment, un’affiliata del gruppo GIC.

Dopo la notizia dell’offerta, le azioni di SOBI, già in crescita del 15% finora quest’anno, sono salite del 24,2% a 238 corone, che rappresentano un premio di circa il 34,5% al suo prezzo di chiusura del 25 agosto di 174,70 corone sul Nasdaq di Stoccolma.

Investor AB e Fjärde AP-Fonden, con partecipazioni in SOBI di circa il 36,45% e il 6,96% rispettivamente, hanno deciso separatamente di accettare l’offerta, ha detto SOBI, aggiungendo che il suo consiglio aveva raccomandato all’unanimità che gli azionisti accettassero.

Advent e GIC hanno detto che l’azienda beneficerà dell’uscita dal mercato azionario perché ha bisogno di investimenti sostanziali per sviluppare i suoi nuovi farmaci. Il business dell’emofilia di Sobi sta affrontando la pressione dei prezzi e l’azienda ha accumulato debiti dopo una serie di acquisizioni. L’offerta ha stimolato la speculazione che un altro offerente potrebbe emergere, dato che i rumors sull’acquisizione hanno circolato per diversi anni.

SOBI, che vende farmaci per l’emofilia, le malattie autoimmuni, le malattie metaboliche e la cura del cancro, ha aggiunto che Danske Bank ha detto che l’offerta era “equa per gli azionisti di SOBI da un punto di vista finanziario”. “Il consiglio ritiene che i termini dell’offerta riconoscano le prospettive di crescita a lungo termine di SOBI, così come i rischi associati a tali prospettive, e forniscono certezza, in contanti, agli azionisti”, ha detto SOBI in una dichiarazione.

Durante la pandemia, SOBI ha sofferto di un indebolimento della domanda per i suoi farmaci, poiché l’assistenza sanitaria si è concentrata sul COVID-19.

Il regolatore europeo dei medicinali sta valutando il farmaco per l’artrite anakinra di SOBI per il trattamento di COVID-19 negli adulti con polmonite che sono a rischio di grave insufficienza respiratoria.

Sobi ha subito una battuta d’arresto a novembre, quando una commissione dell’Ema ha ribadito il suo rifiuto del farmaco sperimentale emapalumab per trattare i bambini con una rara malattia infiammatoria. Il farmaco è stato approvato per l’uso negli Stati Uniti come prima terapia per quel disturbo. Altri candidati nella pipeline sono per una forma di gotta, sclerosi laterale amiotrofica e una rara malattia del sangue nota come PNH.

La famiglia miliardaria Wallenberg, che è il più grande investitore di Sobi, sta sostenendo l’affare. Investor AB, il loro veicolo di investimento, controlla circa il 35% della società biotecnologica e ha detto che avrebbe usato i proventi per reinvestire in altre aziende. Tuttavia, il suo accordo decadrebbe se un’altra offerta arrivasse a 251 corone per azione o più.

Le terapie per le malattie rare negli ultimi anni hanno attirato molti produttori di farmaci tra cui Sanofi, Takeda e Roche perché possono far pagare di più per i farmaci unici salvavita che per i farmaci di routine. Sobi ha detto che il cosiddetto mercato dei farmaci orfani – per le malattie che non hanno un trattamento esistente – potrà espandersi fino a $242 miliardi entro il 2024 da $131 miliardi nel 2018. Si calcola che circa 300 milioni di persone in tutto il mondo siano affette da malattie rare, e il 95% di questi disturbi non ha trattamenti.